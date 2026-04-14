नीतीश कुमार का क्या था '3C' फॉर्मूला, जिसकी बदौलत 21 साल तक बिहार पर करते रहे राज?

Nitish Kumar Bihar Politics: बिहार की राजनीति में 21 साल तक नीतीश कुमार का दबदबा रहा है. वह 10 बार मुख्यमंत्री चुने गए. इस दौरान उन्होंने एक ही नारा बार-बार दोहराया कि वह '3C' फॉर्मूले से समझौता नहीं करेंगे. आखिर क्या था ये थ्री सी फॉर्मूला?

नीतीश कुमार ने मंगलवार (14 अप्रैल) को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने लोकभवन जाकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपा. इसके बाद नीतीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भावुक पोस्ट लिखा, 'अब नई सरकार बिहार का काम देखेगी. मेरा पूरा सयहोग और मार्गदर्शन उसके साथ रहेगा. मुझे उम्मीद है कि बिहार में अच्छा काम हो और आगे बढ़े. 21 साल तक बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बने. वह अब राज्यसभा में बिहार की आवाज उठाते नजर आएंगे. नीतीश साल 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. हालांकि, यह कार्यकाल उनका मात्र 7 दिन का था.

इसके बाद 2005 से बतौर मुख्यमंत्री उनका असली कार्यकाल शुरू हुआ. ये वो दौर था, जब बिहार में जंगल राज था. राज्य में अपहरण, रंगदारी और अपराध चरम पर थे. आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी. 2005 में नीतीश कुमार की जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि कानून-व्यवस्था और विकास का अभाव भी था. नीतीश ने वादा किया था कि वह बिहार को इस 'जंगलराज' से बाहर निकालेंगे और विकास की पटरी पर लेकर आएंगे.

नीतीश कुमार का क्या था '3C' वाला फॉर्मूला?

इस दौरान नीतीश कुमार ने एक सबसे बड़ा नारा दिया था. वो था '3C' फॉर्मूले का. नीतीश ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, '3 सी' यानी क्राइम (अपराध), करप्शन (भ्रष्टाचार) और कम्युनलिज्म (सांप्रदायिकता) से वह कभी समझौता नहीं करेंगे. सीएम का पद संभालते ही नीतीश कुमार ने सबसे पहला यही आदेश दिया था कि राज्य में कानून का राज होगा. इसके लिए उन्होंने स्पीडी ट्रायल शुरू करवाया. जिसमें हजारों अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया. नौकरशाहों की जवाबदेही तय की गई.

नीतीश कुमार ने अपराध के प्रति हमेशा 'जीरो टॉलरेंस' की बात कही. उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. करप्शन पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति तक जब्त करा दी थी और ऐलान किया कि उनकी संपत्ति पर स्कूल या अस्पताल बनाए जाएंगे.

नीतीश कुमार की साझेदारी भले 2005 से बीजेपी के साथ रही हो, लेकिन वह इस बात को बार-बार दोहराते रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता (Secularism) से समझौता नहीं करेंगे और दंगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. इन्हीं वजहों से उनको सुशासन बाबू का टैग भी मिला था. लेकिन हाल ही के वर्षों में उनके शासन में बदलाव देखने को मिला. दंगे भी हुए हैं और भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़े हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले डेड़ दशक में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियानों में लगभग 1,800 लोकसेवकों को न सिर्फ घूसखोरी के मामले में पकड़ा है, बल्कि उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी है.

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