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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

प्रतिबंध लगाने वाले खुद मुसीबत में...इशारों में अमेरिका-ब्रिटेन पर निशाना, व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में क्या कहा

ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों पर तंज कसा. पुतिन ने कहा कि जिन देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध का दबाव शुरू किया था, वे इंडस्ट्रियल गिरावट और बजट घाटे की समस्या का सामना कर रहे हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 11, 2026, 08:50 PM IST

प्रतिबंध लगाने वाले खुद मुसीबत में...इशारों में अमेरिका-ब्रिटेन पर निशाना, व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में क्या कहा

ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन. (फोटो- IANS)

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BRICS summit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन के मंच से अमेरिका और यूरोप को कड़ा संदेश दिया. पुतिन ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में कहा कि आज दुनिया बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां पुरानी आर्थिक ताकतों की जगह नए ग्रोथ इंजन ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन देशों ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध का दबाव शुरू किया था, वे इंडस्ट्रियल गिरावट और बजट घाटे की समस्या का सामना कर रहे हैं. उन्हें कुछ बहुत मुश्किल नतीजों का सामना करना पड़ रहा है.

ब्रिक्स देशों की बड़ाई, अमेरिका पर तंज

व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 सालों में, दुनिया की जीडीपी का 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स देशों ने बनाया है. पुतिन ने कहा, "तथाकथित जी7, द ग्रेट 7, मुझे नहीं पता कि वे इसे क्यों कहते हैं, का योगदान सिर्फ 29 फीसदी है. इसी समय में दुनिया की आर्थिक विकास की बात करें, तो हम देखते हैं कि उस ग्रोथ का आधे से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स का रहा है, जबकि जी7 का हिस्सा सिर्फ 18 फीसदी रहा है.  ऐसा क्यों है? जवाब आसान है, ब्रिक्स देशों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है और इसीलिए, उनके पास एक बहुत अच्छा, तेजी से बढ़ने वाला, घरेलू बाजार है."

दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं- पुतिन

रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अभी दुनिया में गहरे और बुनियादी बदलाव हो रहे हैं. इसकी वजह यह है कि जो देश 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में आर्थिक विकास में सबसे आगे थे, उनकी जगह अब विकास के नए इंजन (ब्रिक्स देश) ले रहे हैं. पुतिन ने कहा है कि जब मैं 'पुराने' कहता हूं तो हम सभी समझते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. 

पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भेंट की 'तिरुक्कुरल' का रूसी अनुवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 11 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की शुरुआत महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की अमर कृति 'तिरुक्कुरल' के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट कर की. तिरुक्कुरल तमिल साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक मानी जाती है. इसमें 1,330 दोहे (कुरल) हैं और प्रत्येक कुरल सात शब्दों का होता है. यह ग्रंथ सदाचार, समृद्धि और प्रेम पर आधारित शिक्षाएं देता है तथा अपनी सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टि के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. इसका रूसी अनुवाद नैरा म्कर्तच्यान ने किया है.

पीएम मोदी ने बताई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की वैश्विक सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि यूपीआई ने वित्तीय समावेशन और बड़े पैमाने पर डिजिटल लेनदेन को नई गति दी है.उन्होंने कहा कि आज दुनिया के 50 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल भुगतान यूपीआई तकनीक के माध्यम से हो रहे हैं.

डिजिटल अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीआई ने देश में करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके माध्यम से छोटे व्यापारियों, स्टार्टअप, एमएसएमई और आम नागरिकों के लिए डिजिटल भुगतान आसान, तेज और सुरक्षित हुआ है. उन्होंने कहा कि यूपीआई केवल भारत की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक भरोसेमंद डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उदाहरण बन चुका है.

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