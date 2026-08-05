कश्मीर में क्या देखने जा रहे पर्यटक? आर्टिकल 370 हटने के बाद 51 गुना बढ़ी भीड़

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे आज 7 साल हो गया. 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने वहां पर लागू आर्टिकल 370 को हटा दिया था. आइए ऐसे में जानते हैं कि इन 7 वर्षों में वहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की है.

आज ही के दिन 7 साल पहले हटाया गया था आर्टिकल 370

केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को हटाया था आर्टिकल 370

आर्टिकल 370 हटने के बाद पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़ोतरी

पर्यटक बढ़ने के बाद शहरों से गांवों की ओर लौटे लोग

जम्मू-कश्मीर में आज ही के दिन 7 साल पहले 2019 में केंद्र सरकार ने लागू आर्टिकल 370 को हटा दिया था. इसके बाद राज्य को दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया. पहले राज्य का अपना संविधान था, जो आर्टिकल हटने के साथ ही खत्म हो गया. लोगों को अन्य राज्यों के जैसे समान अधिकार मिल गए. आर्टिकल हटने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई. आइए जानते हैं कि पर्यटक यहां क्या देखने आते हैं.

7 साल में 51 गुना बढ़ी पर्यटकों की संख्या

रिपोर्ट की माने तो आर्टिकल 370 हटने और पाकिस्तान के साथ हुए सीजफायर समझौते के बाद धीरे-धीरे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी. आर्टिकल 370 हटने के बाद साल 2020 में यहां करीब 7900 पर्यटक आए थे, जिनकी संख्या इस साल अब तक 4 लाख के करीब पहुंच गई है, जो अब तक के पर्यटकों की संख्या से सबसे अधिक है.

इससे पहले 3.43 लाख पर्यटक 2024 में आए थे. वहीं 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों की संख्या में कमी दर्ज की गई थी. उस साल करीब 2 लाख 30 हजार पर्यटक ही यहां आए थे. पहलगाम में आज भी कई पर्यटक केंद्र बंद हैं.

क्या देखने कश्मीर जाते हैं पर्यटक?

पर्यटक पाकिस्तान की सीमा से सटे केरन, गुरेज, तंगधार, टीटवाल, उरी और तुलैल घाटी में गांवों की खूबसूरती और किशनगंगा व झेलम नदी के नजारों को देखते आते हैं. वहीं थंग सहित लद्दाख से सटे गांवों में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं. कश्मीरी खान-पान का आनंद लेते हैं. पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई ट्रैवल एजेंसियां अब टूरिज्म पैकेज भी दे रही हैं.

शहरों से गांव लौटे लोग, बढ़ा रोजगार

पर्यटकों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए रोजगार के लिए शहर गए लोग अपने गांव वापस आने लगे हैं. पुराने घरों को लोगों ने होमस्टे के रूप में तब्दील कर लिया है और रोजगार का नया जरिया बना लिया है. वहीं बहुत से लोग गांव में आकर टैक्सी चालक का काम कर रहे हैं. वहीं पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण गांवों में रौनक पहले से कई गुना वापस लौट आई है.

कब कितने बढ़े पर्यटक?

2021 - 42500

2022- 1.19 लाख

2023 - 1.93 लाख

2024 - 3.43 लाख

2025 - 2.34 लाख

2026 - 4 लाख

क्या है पर्यटकों की संख्या बढ़ने का कारण?

आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पर केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू की गई. सड़क, बिजली और इंटरनेट की सुविधा तेज की गई. सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक पुख्ता किया गया, जो पर्यटकों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बना. अब हालात यह हैं कि यहां पर साल दर साल पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

जम्मू-कश्मीर से क्यों हटाया गया आर्टिकल 370?

जम्म-कश्मीर में पहले किसी अन्य राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे और साथ ही कई केंद्रीय कानून वहां नहीं लागू होते थे. वहां का अपना अलग संविधान और झंड़ा था. ऐसे में केंद्र सरकार ने देश के अन्य राज्यों के समान ही वहां कानून को लागू करते हुए आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया था.

इसे हटाने का सबसे बड़ा उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में सक्रिक अलगाववाद को खत्म करना भी था. मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर में नई सड़के बनाई जा रही हैं.

रेल नेटवर्क को और मजबूत किया जा रहा है और इंटरनेट का विस्तार किया जा रहा है. दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कश्मीर में बनाया गया है, जो इसे पूरे देश के रेल नेटवर्क से जोड़ता है.

7 साल बाद भी जारी है महबूबा का विरोध

कल देर रात महबूबा मुफ्ती अपने विधायकों के साथ धरने पर बैठ गईं. इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 4 अगस्त 2019 की रात से शुरू हुआ काला अंधेरा अभी तक जारी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भले ही आर्टिकल 370 को हटा दिया है, लेकिन वह अभी भी हमारे दिलों में धड़कता है.