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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या TMC का नाम और सिंबल ममता बनर्जी को मिलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें अभी अंतरिम तौर पर उन्हें टीएमसी के मूल नाम और सिंबल का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है. अब सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करेगी कि ममता बनर्जी को टीएमसी का नाम और सिंबल मिलेगा या नहीं.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 21, 2026, 01:10 PM IST

क्या TMC का नाम और सिंबल ममता बनर्जी को मिलेगा? अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा (इमेज क्रेडिट - AI)

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  • ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के फैसले को SC में चुनौती दी है 
  • याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है
  • अब ममता बनर्जी की याचिकाा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
  • सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि किसे TMC का नाम मिलेगा

टीएमसी का मूल नाम और सिंबल ममता बनर्जी को मिलेगा या नहीं, अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की उस याचिका को तुरंत लिस्ट करने पर सहमति जताई है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत उनकी पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया गया था.

क्या है चुनाव आयोग का फैसला?

चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दो विरोधी गुटों को बंगाल में होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित किए थे. आयोग ने अंतरिम फैसला सुनाते हुए दोनों गुटों को विवाद के अंतिम निपटारे तक टीएमसी के मूल नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया था. बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं की बात सुनने के बाद चुनाव आयोग ने यह आदेश दिया था. 

वापस लूंगी अपनी पहचान

चुनाव आयोग के आदेश के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह इस अंतरिम व्यवस्था को समझौते के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगी. उन्होंने कहा कि वह पार्टी की असली पहचान और उसके ‘फूल-घास’ वाले चुनाव चिह्न को वापस पाने के लिए राजनीतिक, लोकतांत्रिक और कानूनी तौर पर आखिरी दम तक लड़ेंगी.

उन्होंने पार्टी की पहचान खोने की तुलना किसी मां के अपने बच्चे को खोने के दर्द से की और इसे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला ​​दिन बताया था. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में बनर्जी ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता रिताब्रता बनर्जी को प्रतिवादी बनाया है. 

ममता गुट को क्या मिला है नाम?

चुनाव आयोग ने नंदीग्राम और रेजीनगर में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों के लिए ममा बनर्जी गुट को अंतरिम तौर पर ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिह्न आवंटित किए हैं. वहीं अरूप रॉय के नेतृत्व वाले विरोधी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम और लिफाफा चुनाव चिह्न दिया गया है. 

9 अक्टूबर को होगी वोटो की गिनती 

पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को होने हैं और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी. इन सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीते थे और उन्होंने बाद नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी,  जबकि AJUP नेता हुमायूं कबीर नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों से जीते थे और उन्होंने रेजीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया था.  

कैसे बने टीएमसी में दो गुट?

इस साल जून में, 58 बागी विधायकों ने ममता गुट के उम्मीदवार सोवनदेब चट्टोपाध्याय की जगह पार्टी से निकाले गए नेता रिताब्रता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना और स्पीकर से मान्यता भी हासिल कर ली. अरूप राॅय इस गुट की अगुवाई कर रहे हैं.पार्टी के 28 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब उसमें फूट पड़ी.

पांच दिन बाद, यह बगावत संसद तक पहुंच गई. काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में 20 लोकसभा सांसदों ने NCPI का दामन थाम लिया और स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर BJP के नेतृत्व वाले NDA को एक अलग गुट के तौर पर समर्थन दिया.

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