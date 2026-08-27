नेपाल की आपदा से क्या सीख सकता है भारत? चमोली में हो चुका है ऐसा ही हादसा, जानिए विशेषज्ञों ने क्या कहा

नेपाल की यह बाढ़ फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ से मिलती-जुलती है, जब रोंटी चोटी से चट्टानों के खिसने और हिमस्खलन के कारण पानी का अचानक तेज बहाव आया था और ऋषिगंगा, धौलीगंगा एवं अलकनंदा नदियां प्रभावित हुई थीं.

Nepal flash flood disaster: नेपाल के रसुवा जिले में आई विनाशकारी बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी लील ली है. सैकड़ों लोग अभी लापता हैं. इस आपदा के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने सीख दी है कि हिमनद झीलों के खतरों को समझने की जरूरत है. हिमालयी क्षेत्र जमीन के इस्तेमाल और बस्तियों की बसावट और बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी व्यवस्थित वैज्ञानिक आकलन करना होगा.

क्यों आई नेपाल में विनाशकारी बाढ़?

काठमांडू के पास स्थित एकीकृत पर्वतीय विकास के लिए अंतराष्ट्रीय केंद्र (आईसीआईएमओडी) के शोधकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ऊंचाई वाले किसी इलाके से चट्टानों के खिसकने या हिमस्खलन के कारण बाढ़ आई. शोधकर्ताओं ने प्रभावित क्षेत्रों से मिले वीडियो फुटेज और जानकारी के शुरुआती आकलन के आधार पर कहा कि बड़ी मात्रा में बर्फ और चट्टानों का मलबा भोटे कोशी नदी की सहायक नदी लेंडे खोला में गिरा होगा, जिससे अचानक तेज बहाव पैदा हुआ और पानी, तलछट तथा बड़े-बड़े पत्थर नीचे की ओर बहते चले गए.

आईसीआईएमओडी के वरिष्ठ ‘क्रायोस्फीयर’ (हिममंडल) विशेषज्ञ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आजम ने इसे लेकर पीटाआई भाषा से बात की. प्रोफेसर मोहम्मद फारूक आजम ने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मामला है क्योंकि बर्फ से ढका क्षेत्र कम हो रहा है, हिमनद सिकुड़ रहे हैं और चट्टानी या बंजर इलाके अधिक उजागर हो रहे हैं. ये इलाके अधिक गर्मी सोखते हैं, जिससे ढलान वाले इलाके अधिक अस्थिर हो जाते हैं.

उन्होंने कहा कि बाढ़ का सटीक कारण अभी पता नहीं लग पाया है लेकिन इसके पीछे बर्फ का कम होना, हिमनदों का सिकुड़ना और क्षेत्र में ‘परमाफ्रॉस्ट’ का कुछ हद तक पिघलना हो सकता है. ‘परमाफ्रॉस्ट’ पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित वह भूमि या मिट्टी की परत है जो लगातार दो या उससे अधिक वर्षों तक शून्य डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर पूरी तरह जमी रहती है.

भारत क्या सीख सकता है?

नेपाल की यह बाढ़ फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ से मिलती-जुलती है, जब रोंटी चोटी से चट्टानों के खिसने और हिमस्खलन के कारण पानी का अचानक तेज बहाव आया था और ऋषिगंगा, धौलीगंगा एवं अलकनंदा नदियां प्रभावित हुई थीं. उस घटना में जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान हुआ था और करीब 300 लोग मारे गए या लापता हुए थे. इनमें ज्यादातर बांध स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक थे.

भारत के सीनियर जियोलॉजिस्ट प्रो. एस.पी. सती का कहना है कि फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा देखें या पिछले साल धराली की आपदा को देखें या अभी नेपाल की. इन तीनों घटनाओं में पानी की मात्रा कम थी और मिट्टी और पत्थर जैसे अन्य मटीरियल की मात्रा ज्यादा. यही कारण है कि बड़े-बड़े ढांचे भी इसकी ताकत के आगे नहीं टिक सके. प्रो. एस.पी. सती का कहना है कि 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जो आपदा आई थी उस समय को बारिश का मौसम भी नहीं था. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि उपर कोई झील भी नहीं थी.

प्रो. एस.पी. सती आगे कहते हैं कि अगर ढलान ज्यादा हो तो मलबे को नीचे आने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. नेपाल वाले मामले में भी ऐसी ही हुआ. जहां ये हादसा हुआ वहां हैंगिंग ग्लेशियर बहुत ज्यादा हैं. भू-स्खलन के कारण ये मलबा नीचे आया होगा. चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हिमालय के ऊंचे इलाकों के बारे में आज भी हम सब कुछ नहीं जानते. लेकिन फिर भी इन संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाते रहते हैं. प्रो. एस.पी. सती कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इस दौर में उच्च हिमालय क्षेत्र में ऐसी आपदाएं आगे भी आएंगी. इसलिए उंचे हिमालयी क्षेत्र में हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहिए.

तपोवन जैसे प्रोजेक्ट को फिर शुरू किया गया तो तय है फिर ऐसी दुर्घटना होनी ही होनी है.

भारत के पहाड़ी राज्यों को खतरा!

जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश में हिमनद झीलों की संख्या बढ़ी है. ‘जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी: रीजनल स्टडीज’ में प्रकाशित हालिया अध्ययन के अनुसार, 1990 से 2024 के बीच इन झीलों की संख्या में 525 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इनका क्षेत्रफल दोगुना हो गया है. छोटी झीलों की संख्या नौ से बढ़कर 487 हो गई है.

अध्ययन के लेखक और पंजाब स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़ के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख एवं एसोसिएट प्रोफेसर रीत कमल तिवारी ने इस बारे में पीटीआई-भाषा से बात की. उन्होंने कहा कि चिंता केवल हिमनद झीलों की बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि खतरे की बढ़ती आशंका और निचले इलाकों में बढ़ती आबादी तथा बुनियादी ढांचे का इसके संपर्क में आना है. उन्होंने कहा कि भूस्खलन, भारी बारिश, हिमस्खलन, चट्टानों का गिरना अथवा लटकते हुए हिमनद का टूटना ऐसी घटनाओं को जन्म दे सकता है.

