NSA अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात में चाइना से किन मुद्दों पर हुई बातचीत और क्या हुआ फैसला?

Ajit Doval Wang Yi meeting: अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा के लिए दिल्ली में मुलाकात की और इस मीटिंग में किस मुद्दे पर बात हुई चलिए जानते हैं. बता दें कि चीनी विदेश मंत्री तीन दिवसीय भारत यात्रा पर हैं.

India-china Meeting: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई. दोनों नेताओं ने भारत-चीन सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा की. यह बैठक 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि (एसआर) वार्ता का हिस्सा थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत-चीन सीमा मुद्दे को सुलझाना और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखना था.

चर्चा में क्या निर्णय लिया गया?

अजीत डोभाल ने चर्चा की शुरुआत सकारात्मक अंदाज़ में की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सीमाएं फिलहाल शांतिपूर्ण हैं और रिश्ते बेहतर हो रहे हैं. यह कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बनी सहमति की वजह से संभव हुआ है. बेहतर होते रिश्तों की वजह से कई अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा है, जिससे दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाना संभव हो पाया है. डोभाल ने कहा कि पिछले 75 सालों में दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारियों ने अपनी ज़िम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया है. उन्होंने कहा कि सीमाएँ शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हैं और भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध भी मज़बूत हुए हैं.



चीन ने भारत की चिंताओं का समाधान करने का वादा किया

अजीत डोभाल ने चीन के समक्ष भारत की तीन प्रमुख चिंताओं को उठाया. इस पर चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इन चिंताओं के समाधान का आश्वासन दिया. चीन ने भारत की उर्वरक, दुर्लभ मृदा और सुरंग खोदने वाली मशीनों जैसी आवश्यक वस्तुओं की ज़रूरतों को पूरा करने का वादा किया.

वांग यी ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति की वापसी पर भी संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि अतीत में दोनों देशों के बीच तनाव किसी के हित में नहीं था, लेकिन अब जब संबंध बेहतर हुए हैं, तो विकास के नए अवसर खुले हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के बीच मज़बूत संबंध दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद हैं. उन्होंने आपसी विश्वास बढ़ाकर सीमा विवाद को सुलझाने की ज़रूरत जताई.



चीन मध्यस्थता के लिए तैयार

माओ निंग ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान तैयार हों तो चीन इस प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार है. यह बयान इस बात का संकेत है कि अगर आने वाले समय में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा, तो चीन भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और शांति स्थापित करने में मदद करेगा. इससे पता चलता है कि चीन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने का पक्षधर है.

