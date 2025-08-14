Twitter
भारत

लावारिस कुत्ते समस्या हैं तो समाधान क्या है, जानिए विदेशों में क्या हैं प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में रह रहे आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाई है. उसके बाद से देशभर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. नेताओं से लेकर आम जनता ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है. आज हम आपको लावारिस कुत्तों को लेकर विदेशों में क्या प्रावधान हैं, उसके बारे में बताएंगे.

आदित्य पूजन

Updated : Aug 14, 2025, 04:59 PM IST

बुधवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जब कुछ लोग लावारिस कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, करीब-करीब उसी समय कर्नाटक की विधान परिषद में जेडीएस के सदस्य एसएल भोजेगौड़ा यह दावा कर रहे थे कि वे 2800 कुत्तों को मरवा चुके हैं. भोजेगौड़ा ने जो कहा, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता. चिक्कमगलुरू नगर परिषद के अध्यक्ष रहते हुए उन्हें कुत्तों को मारने का आदेश देना पड़ा क्योंकि शहर में रेबीज से होने वाली मौतें बढ़ रही थीं. लावारिस कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों पर हमले कर रहे थे. भोजेगौड़ा ने बुधवार को कहा कि बच्चे किस पीड़ा से गुजरते हैं, इसका अनुभव जजों को होना चाहिए. इंसान की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन उन कुत्तों का क्या? 

फैसला सुरक्षित रखा है

कनॉट प्लेस पर प्रदर्शन करने पहुंचे पशु प्रेमियों का यह सवाल भी वाजिब है. लावारिस कुत्तों की समस्या है तो क्या उनकी आजादी छीन लेनी चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अभिप्राय है...या फिर उनके जीने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए जैसा एसएल भोजेगौड़ा ने किया. जब सवाल जीवन और मरण के होते हैं तो उनके जवाब इतने आसान नहीं होते. कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें उलझती दिख रही है. कोर्ट के शुरुआती फैसले के बाद बड़ी बेंच ने इस पर विचार किया और फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा है.

मरने और मारने के बीच का रास्ता

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस की दलीलों पर नजर डालें तो मामला टू एक्सट्रीम्स का लगता है. हर फैसले को जीवन और मरण से जोड़ना जरूरी भी नहीं है. कुत्ते अनंत काल से इंसान के सहयोगी रहे हैं. वे इंसानों के साथ रहते आए हैं तो अचानक इतने खतरनाक कैसे हो गए कि उन्हें शेल्टर होम में रखने या मार देने की चर्चाएं शुरू गईं. जाहिर है कि इस समस्या का समाधान टू एक्सट्रीम्स के बीच स्थित है. सुप्रीम कोर्ट समाधान की तलाश करे, इस बीच यह जानना जरूरी है कि दुनिया के बाकी देशों ने इसके लिए क्या किया है.

विदेशों में है ये व्यवस्था

अमेरिका में आवारा पशुओं को कानूनी सुरक्षा हासिल है. ये कानून केंद्र, राज्य और स्थानीय- सभी स्तरों पर लागू हैं. कानून का मकसद आवारा पशुओं को  उपेक्षा, दुर्व्यवहार और उन्हें आवारा छोड़े जाने से बचाना है. कई एनजीओ हैं जो कुत्तों की देखरेख में सक्रिय हैं. वे कुत्तों को शेल्टर में ले जाते हैं जहां उनके लिए घर ढूंढा जाता है और उन्हें सड़कों पर वापस नहीं छोड़ा जाता है. ब्रिटेन में लावारिस कुत्तों के मामले को स्थानीय प्रशासन संभालता है. स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह लावारिस पशुओं को कुछ दिनों तक अपने पास रखे और उसके लिए मालिक ढूंढे. अगर कोई मालिक नहीं मिला तो उन्हें मार दे. लंदन में जिला प्रशासन लावारिस कुत्तों की देखरेख करता है और डॉग वॉर्डन सर्विस उपलब्ध कराता है. यहां पालतू कुत्तों के लिए एक माइक्रोचिप जरूरी होती है, जो उसके मालिक के फोन से कनेक्टेड होती है. जापान में लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर्स में रखा जाता है जहां से उन्हें गोद लिया जा सकता है. बीमार और ख़तरनाक जानवरों को मारने का अधिकार प्रशासन को दिया गया है. सिंगापुर में लावारिस कुत्तों के देखरेख की जिम्मेदारी पशु एवं पशु चिकित्सा सेवा (एवीएस) की है. लावारिस कुत्तों को पकड़कर  नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है. आवारा कुत्तों को एक माइक्रोचिप भी लगाई जाती है. 

वैक्यूम इफेक्ट का डर

पारिस्थितिकी तंत्र में कुत्तों का अहम स्थान है. पर्यावरण को संतुलित रखने में कुत्तों की अहम भूमिका होती है. रेबीज का खतरा केवल कुत्तों तक सीमित नहीं है. बंदर के काटने से भी रेबीज होता है. भारत में कई जगहों पर बंदरों का भी प्रकोप है. वैज्ञानिक आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने के बाद वैक्यूम इफेक्ट को लेकर पहले ही आगाह करते रहे हैं. जब किसी इलाके से कुत्तों को हटाया जाता है तो उनकी जगह नए कुत्ते आ जाते हैं. इसका मतलब ये है कि यदि कचरा प्रबंधन और खाने-पीने के सामानों पर नियंत्रण नहीं हो तो केवल कुत्तों को हटाने से खास फायदा नहीं होगा.

सबको मिले जीने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट चाहे जो भी अंतिम फैसला दे, इस समस्या का हल निकालना जरूरी है. आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने की कोर्ट के शुरुआती आदेश की वजह यही है कि उनके चलते रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रेबीज के चलते 2023 में 50 और 2024 में 54 मौतें हुई थीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि देश में हर साल रेबीज के कारण 18 से 20 हजार मौतें होती हैं. ये आंकड़ा इतना छोटा नहीं है कि इसकी अनदेखी की जाए, लेकिन ये ध्यान भी रखना होगा कि जीने की आजादी सबके पास होनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर.

डीएनए ऑरिजिनल
