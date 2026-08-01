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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देने पर मिलती है सजा? जानिए क्या कहता है कानून

PM Abusive Remarks Law: प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है, वहीं पीएम मोदी ने युवाओं को माफ करने और सही राह दिखाने की बात कही है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 01, 2026, 12:02 PM IST

क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देने पर मिलती है सजा? जानिए क्या कहता है कानून

प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने पर कितनी है सजा (AI Image)

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  • विरोध प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारेबाजी के आरोप में केस दर्ज किया गया 
  • पीएम ने युवाओं को सजा देने के बजाय सही रास्ता दिखाने और माफ करने की बात कही
  • भारतीय संविधान सभी नागरिकों को विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है
  • लेकिन सार्वजनिक मंच से किसी भी व्यक्ति या संवैधानिक पद का अपमान करने की सख्त मनाही है

जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा का मामला इस वक्त देश भर में चर्चा में है. पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ युवाओं में से एक 25 वर्षीय महिला पर प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी संयम और बड़प्पन दिखाते हुए युवाओं को सजा देने के बजाय उन्हें माफ करने और सही रास्ता दिखाने की अपील की है.

उन्होंने शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को स्पष्ट कहा कि गाली देने से कभी किसी समस्या का हल नहीं निकलता, जो बच्चे भटक गए हैं, उन्हें समझाना और सही राह दिखाना हमारा फर्ज है. हालांकि इस घटना के बाद हर आम नागरिक के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को गाली देने या अभद्र भाषा बोलने पर कानूनी सजा मिलती है? और इस पर हमारा कानून क्या कहता है. 

क्या कहता है हमारा कानून और संविधान? 

भारतीय संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने और विरोध दर्ज कराने की आजादी देता है. लेकिन यह आजादी असीमित नहीं है. संविधान में स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी भी व्यक्ति का अपमान करने या अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं है.

जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है, तो मामला कानून की नजर में और भी गंभीर हो जाता है. प्रधानमंत्री सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संवैधानिक पद हैं. ऐसे मामलों में व्यक्ति विशेष खुद शिकायत दर्ज न भी कराए, तो भी कानून व्यवस्था और प्रशासन खुद कार्रवाई कर सकता है.

किन-किन स्थितियों में हो सकती है कानूनी कार्रवाई?

  • सार्वजनिक मंच या सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा- अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह, रैली या सोशल मीडिया (फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि) पर पीएम के खिलाफ गाली-गलौज करता है.
  • छवि खराब करने की कोशिश- अगर कोई फोटो, वीडियो, कार्टून या पोस्ट के जरिए जानबूझकर उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है.
  • हिंसा या उपद्रव भड़काने पर- अगर किसी के बयान से समाज में शांति व्यवस्था बिगड़ने, दंगा होने या नफरत फैलने की आशंका हो.

कितनी मिल सकती है सजा?

हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसे मामलों में कई गंभीर धाराएं लगाई जाती हैं-

  • धारा 352 (गाली-गलौच और शांति भंग करने की कोशिश)- किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रधानमंत्री या किसी भी नागरिक को नीचा दिखाने के लिए गाली देना या भड़काऊ बयानबाजी करना अपराध है. इस धारा के तहत आरोपी को तीन महीने तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
  • धारा 356 (मानहानि)- अगर किसी बयान, लेख या पोस्टर से प्रधानमंत्री की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाता है, तो मानहानि का केस बनता है. इसमें 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
  • धारा 353(1) (सार्वजनिक उपद्रव/मिश्चिफ)- अगर दिए गए बयान से जनता में घबराहट, नफरत या अशांति फैलने का खतरा हो, तो यह धारा लागू की जाती है.

सजा और सुधार को लेकर चर्चा तेज? 

जहां एक तरफ जंतर-मंतर मामले में पुलिस ने धारा 352, 353(1) और 356(1) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले गए शब्दों के लिए सीधे क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करने के बजाय सिविल मानहानि जैसे रास्तों पर विचार होना चाहिए. हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी के रुख ने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दिया है.

उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें अदालतों के चक्कर में घसीटने के बजाय समाज को एक अभिभावक की तरह उन्हें सही राह दिखानी चाहिए. कुल मिलाकर कानून यह साफ करता है कि देश में किसी को भी, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, सार्वजनिक रूप से गाली देने या अभद्र भाषा बोलने की इजाजत नहीं है और ऐसा करने पर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें- Zero FIR क्या है? जिसके तहत PM मोदी को गालियां देने वाली रूचिका सिंह पर हुआ एक्शन, जानें शिकायत दर्ज कराने के नियम

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