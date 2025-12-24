FacebookTwitterYoutubeInstagram
एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली HC ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस, 26 दिसंबर को अगली सुनवाई | दिल्ली मेट्रो के 5A चरण के विस्तार के तहत 16 किलोमीटर लंबे 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी, 3 साल में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे | यूपी विधानसभा में CM योगी का संबोधन, कहा- विपक्ष के सुझावों का स्वागत, लेकिन वो अच्छे कामों की भी आलोचना कर रहा

Noida Traffic Police: क्रिसमस सेलिब्रेशन से पहले नोएडा पुलिस अलर्ट, ट्रैफिक एडवाइजरी और रूट डायवर्जन जारी

भागदौड़ की जिंदगी में रुकना भी जरूरी है, मेडिटेशन डे पर हैबिल्ड के 'थोड़ा सा पॉज़' अभियान से जुड़ी दुनिया

बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर

पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

अरावली रेंज की 5 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं? मंदिर से लेकर घने जंगलों तक यहां के नजारे हैं बेहद खूबसूरत

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

भारत

क्या है निधि योजना जिससे उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता को मिल रहा है मजबूत आधार?

केंद्र सरकार की निधि योजना का प्रभाव उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है. जानें आखिर क्या है यह स्कीम और कैसे यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कर रही है काम...

IANS

Updated : Dec 24, 2025, 02:32 PM IST

क्या है निधि योजना जिससे उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमिता को मिल रहा है मजबूत आधार?

Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने साढ़े आठ साल में प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति दी है. कानून-व्यवस्था के साथ-साथ सरकार का फोकस नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर है. इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार की निधि योजना का प्रभाव उत्तर प्रदेश में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है.

क्या है निधि योजना?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स खासकर महिला नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए प्रदेश में एक सकारात्मक और भरोसेमंद वातावरण तैयार हुआ है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को केवल श्रम शक्ति का नहीं बल्कि उद्यम शक्ति का केंद्र बनाना है. निधि कार्यक्रम की शुरुआत साल 2016 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी. इस योजना का उद्देश्य प्रारंभिक चरण के विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय और संस्थागत सहायता देना है.

निधि योजना से महिलाओं को कैसे पहुंचा फायदा?

योजना के अंतर्गत देश में कुल 714 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को सहायता दी जा चुकी है. साल 2017-18 में 23 महिला स्टार्टअप्स को सहायता मिली, साल 2023-24 में 152, 2024-25 में 140 और साल 2025-26 में 84 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को समर्थन दिया गया. निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को शुरुआती स्तर पर सहायता दी जा रही है. इस राष्ट्रीय पहल में उत्तर प्रदेश ने भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है. प्रदेश में 25 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को निधि योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहयोग मिला है. यह इस बात का संकेत है कि प्रदेश की महिलाएं अब केवल रोजगार की तलाश में नहीं हैं, बल्कि रोजगार देने वाली उद्यमी बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही हैं. योगी सरकार की स्टार्टअप नीति और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं ने इस बदलाव को गति दी है.

क्या है यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का विजन?

उत्तर प्रदेश में निधि प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (टीबीआई) और समावेशी प्रौद्योगिकी व्यापार इनक्यूबेटर (आईटीबीआई) की स्थापना योगी सरकार के विकास मॉडल की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. प्रदेश में 7 टीबीआई और आईटीबीआई स्थापित किए गए हैं, जो महिला स्टार्टअप्स के लिए मार्गदर्शन का केंद्र बन रहे हैं. इन इनक्यूबेटरों के माध्यम से महिलाओं को तकनीकी सलाह, व्यवसायिक रणनीति, बौद्धिक संपदा अधिकार, कानूनी और नियामक सहयोग प्रदान किया जा रहा है. इसका लाभ यह हुआ है कि छोटे शहरों और कस्बों की महिलाएं भी अब नवाचार आधारित उद्यम शुरू करने का साहस कर पा रही हैं. यह योगी आदित्यनाथ सरकार के विजन से ही संभव हो पा रहा है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट विजन है कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे. इसी सोच के अंतर्गत टियर वन और टियर टू स्तर के शहरों में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जो पहले उद्यमिता के मानचित्र पर नहीं थे, अब धीरे-धीरे स्टार्टअप गतिविधियों के केंद्र बन रहे हैं. निधि योजना से जुड़े इनक्यूबेटर इन क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही ही है.

