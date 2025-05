पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के 244 शहरों में 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल (Civil Defense Mock Drill) की जाएगी. जम्मू-कश्मीर और पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्यों में कई दिनों से अभ्यास जारी है. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस सिस्टम (LRAD) पहुंच गया है. इसे दिल्ली पुलिस मुख्यालय में तैनात किया गया है.

LRAD सिस्टम एक डिवाइस है, जो हमले के दौरान वार्निंग देने में अहम रोल अदा करती है. यह विशेष प्रकार का ध्वनि आधारित उपकरण है. इसका इस्तेमाल युद्ध के दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए किया जाता है. भीड़ कंट्रोल करने में भी यह बेहद कारगर साबित होता है. इससे 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक साफ सुना जा सकता है. अचानक हमले की स्थिति में यह एक शक्तिशाली सायरन की तरह काम करता है. इससे लोग सतर्क हो जाते हैं और जरूरी निर्देश तुरंत पहुंच जाते हैं.

वॉर के दौरान LRAD सिस्टम कैसे देता है वार्निंग

एलआरएडी का इस्तेमाल भीड़ को कंट्रोल करने, आपदा की स्थिति में निर्देश देने और अलर्ट जारी करने में किया जाता है. दिल्ली में इस तकनीक के आने से आतंकी हमला, युद्ध की स्थिति में लोगों को अलर्ट करने में मजबूती मिलेगी. LRAD में तेज आवाज में हूटर बजता है. इसे एक तरह से विशेष लाउडस्पीकर भी कह सकते हैं.

VIDEO | LRAD System brought to Delhi Police Headquarters. Delhi Police officials were given a detailed briefing on how the system works. This device will be used to emit loud sirens and deliver messages to disperse crowds in case of a sudden attack.



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/v5wJKlCIYd