क्या होता है FDTL नॉर्म जिससे तय होता है कि कितने घंटे काम करेगा पायलट, जान लें नियम

IndiGo: इंडिगो में उड़ान रद्द और देरी के चलते FDTL नियम चर्चा में है. दरअसल, नए नॉर्म्स से क्रू की कमी और शेड्यूलिंग बाधित हुई. आइए समझते हैं कि FDTL क्या है और कैसे काम करता है.

IndiGo : इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों बड़े संकट से जूझ रही है. पिछले कुछ दिनों में सैंकड़ों उड़ानें रद्द या घंटों देरी से चलीं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे. चेक-इन से लेकर बोर्डिंग तक कई जगह तकनीकी दिक्कतें सामने आईं. जिसके बाद फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन की बहुत चर्चा हो रही है. आइए समझते हैं कि FDTL क्या है और कैसे काम करता है. बताते चलें इसके कारण देशभर में तमाम इंडिगो एयरलाइंस को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है.

क्या होता है FDTL?

दरअसल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) वह गाइडलाइन है, जिसमें पायलट के काम करने के घंटे, उड़ान के बीच मिलने वाला आराम, रात की ड्यूटी, और लैंडिंग की संख्या तय की जाती है. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उड़ान सुरक्षा सुनिश्चित करना और पायलट की थकान को कम करना है. नवंबर 2025 से लागू हुए नए FDTL नॉर्म्स ने भारत में एयरलाइंस के ऑपरेशन मॉडल को काफी प्रभावित किया है.

कई रूट्स पर अचानक क्रू की कमी देखी गई

सरकार ने जो नए नियम बनाए थे उसके अनुसार , पायलट को सप्ताह में कम से कम 48 घंटे का लगातार आराम दिया जाएगा, जबकि पहले यह 36 घंटे था. इसके अलावा, नाइट ड्यूटी का समय भी बढ़ाया गया था. गौरतलब है कि, इंडिगो जैसी एयरलाइन, जो रोजाना 2,200 से ज्यादा उड़ानें चलाती है, नए नॉर्म्स के बाद शेड्यूलिंग में भारी दबाव महसूस कर रही थी. क्योंकि रोस्टर तैयार करते वक्त यह सुनिश्चित करना होता है कि पायलट की नाइट लैंडिंग लिमिट पार न हो. तकनीकी गड़बड़ियों और सिस्टम के पूरी तरह स्थिर न होने के कारण कई रूट्स पर अचानक क्रू की कमी देखी गई.

DGCA ने वापस लिया नियम

DGCA के नए प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया था कि कर्मचारी द्वारा ली गई किसी भी छुट्टी को उसके साप्ताहिक अवकाश के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा. सामान्य स्थिति में एयरलाइंस अतिरिक्त छुट्टियों को वीक ऑफ के साथ जोड़कर ऑपरेशंस पर प्रभाव कम करती थीं. उदाहरण के तौर पर, यदि हफ्ते में दो वीक ऑफ हैं और कर्मचारी ने तीन छुट्टियां लीं, तो इन्हें वीक ऑफ के साथ क्लब कर दिया जाता था. लेकिन DGCA के अनुसार, सभी छुट्टियों की गिनती अलग-अलग होगी. इस तरह कर्मचारी को कुल पांच छुट्टियां मिल जातीं.

