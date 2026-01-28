FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

दमदार बैटिंग के साथ घातक गेंदबाजी से टी20 वर्ल्ड कप में कहर बरपा सकता है पाकिस्तान, देखें कैसा है उनका रिकॉर्ड

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, न्यूक्लियर डील पर बात करो, वरना सामने होगा अमेरिकी जंगी बेड़ा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Homeभारत

भारत

Ajit Pawar: क्या होता है राजकीय शोक? जानिए इसके नियम और किन गतिविधियों पर लगते हैं प्रतिबंध

राजकीय शोक किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के निधन पर दिया जाने वाला आधिकारिक सम्मान है. पहले राजकीय शोक की घोषणा केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों (पूर्व या वर्तमान) के निधन पर ही होती थी. लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 28, 2026, 07:14 PM IST

Ajit Pawar: क्या होता है राजकीय शोक? जानिए इसके नियम और किन गतिविधियों पर लगते हैं प्रतिबंध

क्या होता है राजकीय शोक?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है. आइए आज जानते हैं, राजकीय शोक के क्या नियम होते हैं? इस दौरान किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगते हैं? दरअसल, राजकीय शोक किसी भी राज्य या देश द्वारा अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर व्यक्त किया गया आधिकारिक सम्मान होता है. यह शोक उस व्यक्ति के योगदान, कद और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए घोषित किया जाता है. 

राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर

राजकीय शोक के दौरान सबसे प्रमुख प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगे से जुड़ा होता है.  'भारतीय ध्वज संहिता' के अनुसार, इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है. यह प्रक्रिया राष्ट्र और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है. राजकीय शोक के दौरान कई बार सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की जाती है. सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं. हालांकि, यह अवकाश राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है और हर मामले में अनिवार्य नहीं होता. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

सामूहिक श्रद्धांजलि का प्रतीक

गौरतलब है कि, पहले राजकीय शोक की घोषणा केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों (पूर्व या वर्तमान) के निधन पर ही होती थी. लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है. अब राजनीति के साथ-साथ विज्ञान, साहित्य, कला, खेल, कानून और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी यह सम्मान दिया जाता है. राज्य सरकारें उनके सामाजिक प्रभाव और राष्ट्रीय योगदान को देखते हुए यह निर्णय लेती हैं. इस तरह राजकीय शोक केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को दी गई सामूहिक श्रद्धांजलि का प्रतीक होता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement