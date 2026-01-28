Ajit Pawar: क्या होता है राजकीय शोक? जानिए इसके नियम और किन गतिविधियों पर लगते हैं प्रतिबंध

राजकीय शोक किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के निधन पर दिया जाने वाला आधिकारिक सम्मान है. पहले राजकीय शोक की घोषणा केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों (पूर्व या वर्तमान) के निधन पर ही होती थी. लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राज्य सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है. आइए आज जानते हैं, राजकीय शोक के क्या नियम होते हैं? इस दौरान किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगते हैं? दरअसल, राजकीय शोक किसी भी राज्य या देश द्वारा अपने किसी विशिष्ट व्यक्ति के निधन पर व्यक्त किया गया आधिकारिक सम्मान होता है. यह शोक उस व्यक्ति के योगदान, कद और सार्वजनिक जीवन में निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए घोषित किया जाता है.

राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर

राजकीय शोक के दौरान सबसे प्रमुख प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगे से जुड़ा होता है. 'भारतीय ध्वज संहिता' के अनुसार, इस दौरान सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है. यह प्रक्रिया राष्ट्र और शहीदों के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है. राजकीय शोक के दौरान कई बार सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की जाती है. सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान और कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं. हालांकि, यह अवकाश राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है और हर मामले में अनिवार्य नहीं होता.

सामूहिक श्रद्धांजलि का प्रतीक

गौरतलब है कि, पहले राजकीय शोक की घोषणा केवल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों (पूर्व या वर्तमान) के निधन पर ही होती थी. लेकिन समय के साथ इस परंपरा में बदलाव आया है. अब राजनीति के साथ-साथ विज्ञान, साहित्य, कला, खेल, कानून और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को भी यह सम्मान दिया जाता है. राज्य सरकारें उनके सामाजिक प्रभाव और राष्ट्रीय योगदान को देखते हुए यह निर्णय लेती हैं. इस तरह राजकीय शोक केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्र द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को दी गई सामूहिक श्रद्धांजलि का प्रतीक होता है.

