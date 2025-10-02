Add DNA as a Preferred Source
भारत के लिए क्यों खास है 96KM की 'सर क्रीक' जलधारा? जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कराची में घुसने की दे डाली चेतावनी

राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आज 2025 में याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता 'सर क्रीक' से होकर गुजरता है. क्या है सर क्रीक और आजादी के 78 साल बाद भी इसको लेकर विवाद क्यों है?

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 02, 2025, 04:26 PM IST

भारत के लिए क्यों खास है 96KM की 'सर क्रीक' जलधारा? जिसके लिए राजनाथ सिंह ने कराची में घुसने की दे डाली चेतावनी

सर क्रीक विवाद पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के अवसर पर भुज एयरबेस पहुंचे.जहां शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया. राजनाथ सिंह ने अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की तो उसे करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को 1965 का युद्ध नहीं भूलना चाहिए, जब भारत की वीर सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया था.

राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को आज 2025 में याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता 'सर क्रीक' से होकर गुजरता है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की काफी कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया.

78 साल बाद भी नहीं सुलझा विवाद

रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के 78 साल बीत गए लेकिन सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर विवाद आज भी खड़ा किया जाता है. भारत ने कई बार बातचीत के जरिए इस रास्ते का समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के नीयत में खोट है. वह इस मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहता. जिस तरह हाल ही में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, उसने उसकी मंशा की पोल खोल दी है.

उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं भारत की सीमाओं की मुस्तैदी से रक्षा कर रही है. अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा. हम उसका ऐसा जवाब देंगे की पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे.

क्या है सर क्रीक?

सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है, जो अरब सागर में जाकर में मिलती है. यह क्षेत्र गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच स्थित है. इसकी सीमाओं को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ, हिंसक प्रदर्शन और पहलगाम हमले तक..., RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण की 5 बड़ी बातें

इस विवाद को लेकर 1914 में मुंबई प्रेजिडेंसी और सिंध के बीच समझौता हुआ था. जिसमें सर क्रीक के पूर्व तट को सीमा माना गया था, लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि इसकी सीमा पश्चिमी तट से गुजरती है. भारत कहता है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक सीमा मध्य रेखा पर तय है.

ये जलधारा भारत-पाक के लिए क्यों है खास?
सर क्रीक एक ज्वारीय क्षेत्र है, जो दलदली और समुद्री संसाधनों से भरपूर है. इसका यह नाम 'सीरी'मछली के पाए जाने के कारण पड़ा. इस क्षेत्र में मछली और संभावित तेल व गैस भंडार हो सकते हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है. सामरिक दृष्टि से भी सर क्रीक का क्षेत्र अरब सागर के निकट है, जो कराची पोर्ट तक पहुंचने का मार्ग है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

