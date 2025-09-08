Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Blood Boosting Foods: ये फल है खून बनाने की मशीन! हड्डियों से लेकर स्किन तक के लिए है फायदेमंद
Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA ने सांसदों को समूहों में बांटकर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. हर सांसद पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि वोटिंग के दिन कोई चूक न हो.
Vice President Election: देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष NDA ने पूरी तैयारी कर ली है. एनडीए ने सांसदों को समूहों में बांटकर 'मैन-टू-मैन मार्किंग' की रणनीति अपनाई है. हर समूह की जिम्मेदारी एक केंद्रीय मंत्री को दी गई है. सांसद सुबह नाश्ते के समय अपने-अपने मंत्री के आवास पर जुटेंगे और फिर मंत्री के साथ संसद भवन पहुंचकर वोट डालेंगे. इस रणनीति का मकसद है कि एक भी वोट व्यर्थ न जाए.
सांसदों को अलग-अलग राज्यों के आधार पर समूहों में बांटा गया. हर समूह को एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई. सभी सांसद वोटिंग तक एकजुट रहेंगे और ग्रुप में ही रहेंगे.
उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन और विपक्ष (INDIA Bloc) के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. गौरतलब है कि, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली था. अब 9 सितंबर को मतदान पूरा होगा और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा.
