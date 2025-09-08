Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA का क्या है 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति? इन मंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले NDA ने सांसदों को समूहों में बांटकर मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. हर सांसद पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि वोटिंग के दिन कोई चूक न हो.

Vice President Election : देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष NDA ने पूरी तैयारी कर ली है. एनडीए ने सांसदों को समूहों में बांटकर 'मैन-टू-मैन मार्किंग' की रणनीति अपनाई है. हर समूह की जिम्मेदारी एक केंद्रीय मंत्री को दी गई है. सांसद सुबह नाश्ते के समय अपने-अपने मंत्री के आवास पर जुटेंगे और फिर मंत्री के साथ संसद भवन पहुंचकर वोट डालेंगे. इस रणनीति का मकसद है कि एक भी वोट व्यर्थ न जाए.

क्या है NDA की 'मैन-टू-मैन मार्किंग' रणनीति

सांसदों को अलग-अलग राज्यों के आधार पर समूहों में बांटा गया. हर समूह को एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई. सभी सांसद वोटिंग तक एकजुट रहेंगे और ग्रुप में ही रहेंगे.

उत्तर प्रदेश: सभी सांसद सुबह 8 बजे पीयूष गोयल के आवास पर जुटेंगे.

दक्षिण भारत के सांसदों की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को दी गई है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सांसद शिवराज सिंह चौहान के आवास पर इकट्ठा होंगे.

उत्तर भारत: जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के सांसद मनोहर लाल खट्टर के घर पर इकट्ठे होंगे.

राजस्थान के सांसद अर्जुन मेघवाल के निवास पर जुटेंगे.

गुजरात बिहार और झारखंड

गुजरात के सांसद मनसुख मांडविया के पास रहेंगे.

बिहार और झारखंड के सांसद नित्यानंद राय के आवास पर इकट्ठे होंगे.

वहीं महाराष्ट्र और पूर्वी भारतके सांसद भूपेंद्र यादव के घर पर एकत्र होंगे.

बंगाल और ओडिशा के सांसद धर्मेंद्र प्रधान के साथ जुटेंगे.

वहीं पूर्वोत्तर राज्य के सभी सांसद किरण रिजिजू के आवास पर रहेंगे.

NDA की रणनीति का मकसद

एक-एक वोट पर कड़ी नजर रखना.

मतदान खत्म होने तक सभी सांसद अपने-अपने समूह में रहेंगे.

मंत्री खुद सांसदों को संसद भवन लेकर जाएंगे.

उम्मीदवार कौन?

उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन और विपक्ष (INDIA Bloc) के बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच है. गौरतलब है कि, जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह पद खाली था. अब 9 सितंबर को मतदान पूरा होगा और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा.

