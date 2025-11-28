चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए मोदी सरकार की ₹7,300,000,000 की महत्वाकांक्षी योजना क्या है?

भारत बनाम चीन: मोदी सरकार ने चीन को करारा जवाब देते हुए नई योजना बनाई है और उसके अनुसार बड़े फंड को मंजूरी दी है.

भारत और चीन के बीच राजनीतिक स्तर पर कई मतभेद रहे हैं और भारत के प्रति चीन की समग्र भूमिका ने अक्सर कई सवाल खड़े किए हैं. ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लेते हुए 7280 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है.



इस सात-वर्षीय योजना का स्वरूप क्या है?

इस 7 वर्षीय योजना के तहत, देश में हर साल 6000 टन आरईपीएम का उत्पादन किया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक बैठक में इस योजना को मंज़ूरी दी गई. इसके बाद, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस योजना के तहत, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड अयस्कों, अन्य धातुओं और मिश्र धातुओं को तैयार आरईपीएम में बदलने के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी.

मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, उद्योग और विद्युत उपकरणों की बढ़ती माँग के कारण, भारत में आरईपीएम की खपत 2025 और 2030 के बीच दोगुनी होने का अनुमान है. वर्तमान में, भारत की माँग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, और इस नई योजना के तहत, भारत आरईपीएम के लिए अपनी पहली पूर्णतः घरेलू प्रणाली विकसित करेगा.

इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा. इस बीच, कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि हर साल 6000 मीट्रिक टन तेल उत्पादन का लक्ष्य है.

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चीन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्क लगाने के फैसले को चुनौती देने के लिए इस क्षेत्र में अपना एकाधिकार बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है. चीन दुनिया का 90 प्रतिशत दुर्लभ मृदा खनिजों का उत्पादक है और अमेरिकी कंपनियों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है. इसलिए, भारत के इस फैसले को अब इस क्षेत्र में एक बेहद अहम कदम कहा जा रहा है.

