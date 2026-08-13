क्या है खनिज विधेयक, पास होते ही राज्यों को लगेगा कई हजार करोड़ों का फटका, झारखड़ के लिए क्यों है सबसे बड़ा संकट? जानें

झारखंड सरकार ने 2024 में मिनरल बियरिंग लैंड सेस कानून बनाया था, जिसके तहत खनिज संपदा वाली भूमि पर खनिज प्रेषण के आधार पर उपकर लगाने की व्यवस्था है. इसके तहत पिछले साल झारखंड सरकार को करीब आठ हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जबकि इस साल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है.

मिनरल बियरिंग लैंड सेस कानून के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने वसूले थे 8 हजार करोड़ रुपये (Image Source: PTI/Pexels)

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 संसद में पारित

खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने की राज्यों की शक्तियों पर लगेगी रोक

झारखंड को खनिज सेस से 10 हजार करोड़ रुपये का लाभ मिलने का अनुमान

पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करने के मकसद से लाया गया बिल

राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोकने वाले खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को संसद से मंजूरी मिल गई है. बुधवार (12 अगस्त, 2026) को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और जंतर मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पेश किया गया था और कल ही इसे मंजूरी भी मिल गई.

केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इस कानून का मकसद राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है. इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों की शुल्क लगाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर झारखंड पर पड़ेगा.

बिल में क्या है?

खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 में न सिर्फ राज्यों की शुल्क लगाने की शक्तियों समाप्त की गई हैं, बल्कि निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज-युक्त भूमि के विनियमन को भी केंद्र के नियंत्रण में देने का प्रावधान है. जी किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है, जबकि 49 गौण खनिजों के मामले में राज्यों के अधिकार बरकरार रहेंगे.

बिल के ये प्रावधान बनेंगें कानून

अतिरिक्त कर यानी सेस पर पूरी तरह से रोक- राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज संपदा वाली भूमि पर कोई नया कर, उपकर या शुल्क नहीं लगा सकेंगी.

राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज संपदा वाली भूमि पर कोई नया कर, उपकर या शुल्क नहीं लगा सकेंगी. केंद्र का नियंत्रण- खनिज युक्त भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क सिर्फ केंद्र की निर्धारित शर्तों, सीमाओं और रॉयल्टी के आधार पर तय किया जाएगा.

खनिज युक्त भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क सिर्फ केंद्र की निर्धारित शर्तों, सीमाओं और रॉयल्टी के आधार पर तय किया जाएगा. पुराने बकाए होंगे अवैध- इस कानून के तहत प्रावधान है कि पहले का बकाया- शुल्क या कर अगर राज्यों की ओर से वसूला नहीं गया है तो वह पूरी तरह से अवैध माना जाएगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार को खनिज राजस्व का सिर्फ करीब 11 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जबकि 88 प्रतिशत राज्यों के पास जाता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि संशोधन से किसी भी राज्य को राजस्व का नुकसान नहीं होगा. उन्होंने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला देते हुए कहा कि यह संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास को विनियमित करने का अधिकार देती है.

2024-25 में 1380 करोड़ रुपये था सेस

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन विभाग का कुल राजस्व 18730.91 करोड़ रुपये था, जिसमें सिर्फ सेस की राशि 7487.91 करोड़ रुपये थी. वहीं, पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में 11848.15 करोड़ रुपये के राजस्व में से सेस करीब 1380 करोड़ रुपये था.

झारखंड पर क्यों मंडरा रहा खतरा?

लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद खनिज और खनन संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा. कानून का रूप लेने के बाद इसका सीधा असर झारखंड पर पड़ेगा क्योंकि खनिज संपदा के मामले में यह प्रमुख राज्यों में शामिल है. राज्य सरकार ने 2024 में मिनरल बियरिंग लैंड सेस कानून बनाया था, जिसके तहत खनिज संपदा वाली भूमि पर खनिज प्रेषण के आधार पर उपकर लगाने की व्यवस्था है.

पिछले वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को इस कानून से करीब आठ हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जबकि इस साल 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक मिलने का अनुमान है. वहीं, झारखंड केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की मांग करता रहा है और अब यह राशि बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपये हो गई है. इस राशि में से एक लाख करोड़ रुपये की मांग भूमि इस्तेमाल के मुआवजे के रूप में की जा रही है, 41,142 रुपया बकाया है और 60 हजार करोड़ रुपये का ब्याज है.

झारखंड की महत्वकांक्षी मंईयां सम्मान योजना पर पड़ेगा असर

झारखंड सरकार खनिज कर से आने वाली राशि का इस्तेमाल मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान स्कीम जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में करती है. महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड सरकार मंईयां सम्मान योजना चलाती है और यह राज्य की सबसे महत्कांक्षी स्कीम है. इसके तहत सीधे तौर पर 51 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिलता है. 2025-26 वित्तीय वर्ष में 14065.57 करोड़ रुपये और 2026-27 में 13363.35 करोड़ रुपये का योजना के लिए बजटीय प्रावधान किया गया था.

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