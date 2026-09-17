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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या है इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17B? बनाए जाएंगे सात अत्याधुनिक युद्धपोत, जानिए कितने ताकतवर होंगे ये वॉरशिप

प्रोजेक्ट 17बी के तहत बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे. ये युद्धपोत लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल से लैस होंगे.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 17, 2026, 02:56 PM IST

क्या है इंडियन नेवी का प्रोजेक्ट 17B? बनाए जाएंगे सात अत्याधुनिक युद्धपोत, जानिए कितने ताकतवर होंगे ये वॉरशिप

इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे सात नए युद्धपोत. (AI इमेज)

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Indian Navy Project 17B: समंदर में ताकत बढ़ाने और अपने स्टील्थ फ्रिगेट बेड़े को मज़बूत करने के लिए, भारतीय नौसेना नए युद्धपोतों के निर्माण की योजना बना रही है. भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17B के तहत सात एडवांस्ड युद्धपोतों के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' जारी किया है. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 70,000 करोड़ रुपये हो सकती है. प्रोजेक्ट 17B के तहत बनाए जाने वाले फ्रिगेट्स कितने ताकतवर होंगे और इनकी खासियत क्या होगी? आइये जानते हैं. 

नई पीढ़ी के युद्धपोत

प्रोजेक्ट 17B के तहत बनाए जाने वाले युद्धपोत देश के 'नेक्स्ट जेनरेशन फ्रिगेट्स' होंगे. ये पिछले प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि-क्लास) के स्टील्थ फ्रिगेट्स - जैसे INS नीलगिरि, INS हिमगिरि, INS तारागिरि, INS उदयगिरि, INS द्रोणागिरि, INS महेंद्रगिरि और INS विंध्यगिरि के पग्रेडेड और बेहतर वर्शन होंगे. 

ये नए युद्धपोत भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को हिंद महासागर क्षेत्र में काफी मजबूत करेंगे. प्रोजेक्ट 17B की एक विशेषता ये भी है कि इस बार  नौसेना ने पारंपरिक रूप से चले आ रहे 'नॉमिनेशन रूट' को छोड़कर प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया को अपनाया है. इससे पहले युद्धपोत निर्माण के लिए बिना किसी प्रतियोगिता के डिफेंस पीएसयू को सीधे ठेका मिल जाता था. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) इस सौदे के अहम दावेदार हैं. 

प्रोजेक्ट 17 के युद्धपोत कितने ताकतवर होंगे?

प्रोजेक्ट 17बी के तहत बनने वाले नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स स्टील्थ तकनीक से लैस होंगे. इन युद्धपोतों में अत्याधुनिक लो-ऑब्जर्वेबल स्टील्थ तकनीक का उपयोग किया जाएगा. ये युद्धपोत दुश्मन के रडार, थर्मल (इन्फ्रारेड) और एकूस्टिक (ध्वनि) सिग्नलों से आसानी से बचने में सक्षम होंगे. इन्हें डिटेक्ट करना कठिन होगा. ये युद्धपोत लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल से लैस होंगे. इन पर बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली तैनात होगी और ये पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी सक्षम होंगे. मिसाइल फायर करने के लिए इनमें उन्नत वर्टिकल लॉन्च सिस्टम (VLS) होंगे और ये स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट्स से भी लैस होंगे. 

क्यों नेवी स्टील्थ फ्रिगेट की संख्या बढ़ा रही है?

स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना की सरफेस कॉम्बैट का मुख्य आधार हैं. ये विमानवाहक पोतों की रक्षा करते हैं, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को सुरक्षित करते हैं और दूर-दराज के जलक्षेत्रों में देश की समुद्री ताकत का प्रदर्शन करते हैं. भारतीय नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी जैसे बड़े समुद्री क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा संभालती है. भारतीय नौसेना को समुद्र में चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से मिलने वाली चुनौती का सामना भी करना है. यही कारण है कि इंडियन नेवी समुद्र में सतह और पानी के नीचे, दोनों तरह की लड़ाकू और निगरानी क्षमता लगातार बढ़ा रही है.

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