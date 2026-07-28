What is GI Tag: क्या है GI Tag जिसकी वजह से भिड़ गए गुजरात और राजस्थान, किसानों को इससे क्या है लाभ?

देश में साल 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग गुड्स की शुरुआत हुई थी. यह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. जिन प्रोडक्ट्स में ऐसी खूबियां या प्रतिष्ठा होती है, जो मुख्य रूप से उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी होती हैं, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है.

किसी विशिष्ट स्थान से संबंधित स्थान या ऑरिजन के उत्पादों और वस्तुओं को दिया जाता है जीआई टैग

कृषि, प्राकृतिक, निर्मित वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प और खाद्य सामग्रियों की सैकड़ों कैटेगरी के तहत दिया जाने वाला सर्टिफिकेट है

1999 में देश में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हुई थी इसकी शुरुआत

राजस्थान के किसानों का तर्क- ऊंझा में नहीं होती सौंफ और जीरे की खेती

जीरा और सौंफ को लेकर दो राज्यों के किसानों में विवाद छिड़ गया है. जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) रजिस्ट्री ने गुजरात के मेहसाणा जिले से जुड़े 'ऊंझा जीरा' और 'ऊंझा सौंफ' को जीआई टैग दे दिया है, जिसे लेकर राजस्थान के किसान नाराज हैं.

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क्या होता GI Tag?

राजस्थान के किसान क्यों गुजरात की सौंफ और जीरा को मिलने वाले टैग को लेकर नाराज हैं, इसकी वजह जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है. जीआई टैग एक सर्टिफिकेट है, जो किसी विशिष्ट स्थान या ऑरिजन से संबंधित उत्पादों या वस्तुओं को दिया जाता है ताकि उत्पादों के अनाधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके या उत्पादों के ऑरिजन की रक्षा की जा सके.

देश में साल 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जीआई टैग गुड्स की शुरुआत हुई थी. यह एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है. जिन प्रोडक्ट्स में ऐसी खूबियां या प्रतिष्ठा होती है, जो मुख्य रूप से उनकी भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़ी होती हैं, उन्हें जीआई टैग दिया जाता है. यह किसी उत्पाद की कहीं और खेती पर रोक नहीं लगाता है, बल्कि उसके रजिस्टर्ड भौगोलिक नाम की रक्षा करता है.

देश में कृषि, प्राकृतिक, निर्मित वस्तु, कपड़ा, हस्तशिल्प और खाद्य सामग्रियों को जीआई टैग दिया जाता है. इसकी सैकड़ों कैटगरी हैं, देशभर के तमाम कृषि उत्पादों को यह दिया जा चुका है. जैसे दार्जलिंग की चाय, अरुणाचल प्रदेश का संतरा और असम के 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है. इसी तरह आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु समेत कई राज्यों के कृषि उत्पादों को अलग-अलग कैटेगरी में जीआई टैग दिया जा चुका है.

क्या हमेशा के लिए रहता है GI Tag?

किसी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिला है तो वह हमेशा के लिए नहीं रहता. हालांकि, वह रिन्यू हो सकता है. यह 10 साल के लिए ही वैलिड रहता है. अगर कोई जिला अपने उत्पाद के जीआई टैग की अवधि बढ़ाना चाहता है, तो वह फिर से आवेदन करके इसे रिन्यू करवा सकता है.

क्यों नाराज हैं राजस्थान के किसान?

राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और पाली जैसे शहर जीरा और सौंफ के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जबकि गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, कच्छ और सुरेंद्रनगर जैसे जिलों में भी इनकी खेती होती है और ऊंझा मुख्य व्यापार केंद्र है. राजस्थान के किसानों का तर्क है कि यहां पीढ़ियों से जीरे और सौंफ की खेती हो रही है और ऊंझा को मान्याता देने से घरेलू निर्यात और बाजारों में भ्रम पैदा हो सकता है.

किसानों का दावा- ऊंझा में नहीं होती खेती?

राजस्थान के किसानों का कहना है कि जिस जीरे के लिए गुजरात के ऊंझा को जीआई टैग दिया गया है, वो वहां सिर्फ बिकने के लिए भेजा जाता है, जबकि ये उगता राजस्थान में है. किसानों ने कहा कि ये ऊंझा जीरा कैसे हो सकता है, जबकि वहां इसकी फसल है ही नहीं. वहीं, गुजरात सरकार के डेटा में भी बताया गया कि मेहसाणा जिले के सिर्फ 174 हेक्टेयर जमीन पर 2024-25 में 149 टन जीरा पैदा किया गया.

राजस्थान के किसानों ने बताया कि ऊंझा सिर्फ मार्केंटिंग सेंटर है, वहां जीरा पैदा नहीं किया जाता है. उन्होंने बताया कि राजस्थान के जोधपुर और मेरता में भी मार्केट हैं, लेकिन वहां अच्छे दाम नहीं मिलते इसलिए वह 370 किमी दूर ऊंझा के बाजार में इसकी बिक्री करते हैं. यही आपत्ति किसानों की सौंफ को लेकर भी है. उनका कहना है कि ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग दिए जाने से राजस्थान में होने वाली सौंफ और जीरे की खेती को नुकसान होगा.

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