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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

600 किलोमीटर दूर से दुश्मन की पनडुब्बियां तबाह करेगा, जानिए क्या है DRDO का SMART एंटी-सबमरीन वेपन, इंडियन नेवी को कब मिलेगा?

DRDO की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी (DRDL) और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL) सहित कई लैब्स मिलकर SMART प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं. ये एक ऐसी हाइब्रिड सिस्टम है जो टॉरपीडो को मिसाइल जैसा ताकतवर बना देगा.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 09, 2026, 04:34 PM IST

600 किलोमीटर दूर से दुश्मन की पनडुब्बियां तबाह करेगा, जानिए क्या है DRDO का SMART एंटी-सबमरीन वेपन, इंडियन नेवी को कब मिलेगा?

DRDO ने SMART प्रोजेक्ट पर काम तेज किया. (AI इमेज)

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  • भारतीय नौसेना के लिए स्पेशल एंटी सबमरीन वेपन बना रहा है DRDO
  • दुश्मन की पनडुब्बी को 400 मील की दूरी से तबाह करेगा नया सिस्टम.
  • SMART एंटी-सबमरीन वेपन के अंतिम डेवलपमेंटल ट्रायल की तैयारी.

SMART Anti-Submarine Weapon: भारत का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) भारतीय नौसेना के लिए एक ऐसा एंटी-सबमरीन हथियार तैयार कर रहा है जिससे दुश्मन की पनडुब्बी को 600 किमी से ज्यादा की दूरी से तबाह किया जा सकता है. DRDO अपने  'सुपरसोनिक मिसाइल-असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो' के अंतिम डेवलपमेंटल ट्रायल की तैयारी कर रहा है. इस खास हथियार के 2031 के आसपास भारतीय नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है. आइये जानते हैं इस खास हथियार की ताकत और खासियत के बारे में. 

क्या है SMART एंटी-सबमरीन वेपन?

भारतीय नौसेना हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 24 घंटे मौजूदगी बनाए रखती है. भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से भी निपटना है. इसी को ध्यान में रखते हुए DRDO ने लंबी दूरी से दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए कैनिस्टर से लॉन्च होने वाला यह एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) सिस्टम बनाया है. डिफेंस डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सिस्टम अभी अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है. 

SMART एक अनोखा हाइब्रिड हथियार है जो सुपरसोनिक मिसाइल की तेजी और हल्के  वजन वाले, एकॉस्टिक-होमिंग टॉरपीडो की पानी के अंदर हमला करने की क्षमता को आपस में जोड़ देता है. युद्धपोतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य टॉरपीडो की गति पानी में धीमी होती है. इनकी रेंज भी ज्यादा नहीं होती. लेकिन SMART नौसेना को दुश्मन की पनडुब्बियों को 643 किलोमीटर दूर से ही निशाना बनाने की सुविधा देता है. 

कैसे काम करता है SMART वेपन सिस्टम

SMART का पेलोड असल में एक एडवांस्ड हल्का टॉरपीडो है. इसे   'टॉरपीडो एडवांस्ड लाइट' या 'श्येना' के नाम से जाना जाता है. इसमें 50 किलोग्राम वजन का एक ताकतवर वॉरहेड लगा होता है और पानी के अंदर इसकी रेंज लगभग 20 किलोमीटर होती है. यह नया सिस्टम भारतीय नौसेना को दुश्मन की पनडुब्बियों को लंबी दूरी से तबाह करने की क्षमता देता है. एक बार जब समुद्री गश्ती विमानों, हेलीकॉप्टरों या पानी के अंदर लगे सेंसर एरे से दुश्मन की सबमरीन का पता लगा लिया जाता है तो SMART सिस्टम की मदद से उसे निशाना बनाया जा सकता है. SMART वेपन सिस्टम से लैस भारतीय युद्धपोतों को दुश्मन की पनडुब्बी के करीब जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा. 

कितनी बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत?

 SMART सिस्टम आधिकारिक तौर पर 2031 के आसपास नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकता है. इससे भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दुश्मन पर भारी बढ़त मिलेगी. हथियारों के जखीरे में SMART को शामिल करने से भारत की कई स्तरों वाली एंटी-सबमरीन क्षमता में काफी सुधार होगा. भारतीय नौसेना को अपनी एंटी सबमरीन क्षमता बढ़ाना जरूरी भी है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में विदेशी पनडुब्बियों, खासकर चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है.  SMART सिस्टम भारत के मौजूदा एंटी-सबमरीन प्लेटफार्म जैसे P-8I,  MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों पर लगे सोनार सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा. इसकी मदद से सामान्य टॉरपीडो की रेंज को सैकड़ों किलोमीटर तक बढ़ाकर, युद्धपोत सुरक्षित दूरी पर रहते हुए भी पनडुब्बी के खतरों का तुरंत जवाब दे सकते हैं. 

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