टी20 वर्ल्ड कप में बेहद शानदार ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड, देखें क्या है वर्ल्ड चैंपियन टीम की ताकत और कमजोरी

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, अलग-अलग तरीके से क्यों फहराया जाता है झंडा?

मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

T20 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

Republic Day पर बच्चों के साथ जरूर करें ये 5 एक्टिविटीज, देशभक्ति की पाठशाला से दिन बनाएं खास

भारत

भारत

गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है, अलग-अलग तरीके से क्यों फहराया जाता है झंडा?

Difference between Republic Day and Independence Day: गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही दिन भारतीय लोग आजादी और संप्रभुता का जश्न मनाते हैं. लेकिन ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से दोनों के मायने और मनाने के तरीके अलग-अलग हैं.

रईश खान

Updated : Jan 25, 2026, 10:40 PM IST

Difference between Republic Day and Independence Day

भारत 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) मनाने जा रहा है. इस मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सैन्य ताकत के साथ भारत की संस्कृति की भव्यता भी देखने को मिलेगी. इस बीच भी आपको बताते कि कुछ लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता कि दोनों में अंतर क्या होता है. लेकिन इन दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पर्व के बारे में पूरी जानकारी देंगे.

दरअसल, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही दिन भारतीय लोग आजादी और संप्रभुता का जश्न मनाते हैं. गणतंत्र दिवस (Republic Day) 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) को 15 अगस्त को. लेकिन ऐतिहासिक और संवैधानिक रूप से दोनों के मायने और मनाने के तरीके अलग-अलग हैं.

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
यह दिन भारत के संविधान के लागू होने की याद में मनाया जाता है. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था. यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ था, जब भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपना संविधान अपनाया था. इस दिन देशभर के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा "अभिवंदन" करते हैं. जिसे हिंदी में 'ध्वजारोहण' कहा जाता है.

गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं. कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जाती है. जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों अपनी ताकत का परचम लहराती हैं.लगभग 2,500 कलाकार विभिन्न नृत्य रूपों का प्रदर्शन करते हैं. जैसे कि भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी. कर्तव्य पथ पर 30 से ज्यादा झांकियां निकाली जाती हैं, जो 'स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित होती हैं.

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day)
15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था. उस दिन से हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते (Flag Hosting) हैं. सबसे खास बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है. जबकि गणतंत्र दिवस पर पहले से ही ऊपर रहता है.  

यह भी पढ़ें- Republic Day 2026: 76वां या 77वां... इस बार कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा भारत? ऐसे दूर करें कन्फ्यूजन

रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में अंतर
गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लागू होने की याद में मनाया जाता है. जबकि स्वतंत्रता दिवस भारत की स्वतंत्रता की याद में है. इंडिपेंडेंस डे पर देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है. रिपब्लिक डे पर देश के संविधान और उसके निर्माताओं को सम्मानित किया जाता है.

