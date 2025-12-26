FacebookTwitterYoutubeInstagram
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

Udaipur gang rape case: 20 दिसंबर की रात उदयपुर की एक IT कंपनी की मैनेजर के साथ गैंगरेप हुआ था. इस घिनौनी करतूत को अंजाम कंपनी के CEO जयेश और उसके सहयोगी गौरव ने दिया था.

रईश खान

Updated : Dec 26, 2025, 09:21 PM IST

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

उदयपुर गैंगरेप केस (AI generated symbolic image)

राजस्थान के उदयपुर में IT मैनेजर के साथ हुए गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पीड़िता ने बताया कि अगर गाड़ी में डैशकैम नहीं होता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ है. कंपनी के CEO और महिला एक्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसे बेहोशी की हालत में घर पर छोड़ा था. लेकिन जब उसे होश आया तो उसके ईयर रिंग, मौजे और अंडरगार्मेंट्स गायब थे.

पीड़िता ने बताया कि इससे उसे शक हुआ. उसने अपना शरीर देखा तो प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे. इसी दौरान उसको याद आया कि जिस कार से वह सफर कर रही थी उसमें डैशकेम लगा हुआ था. जब उसने गाड़ी में लगे Dashcam को चेक किया तो ऑडियो और वीडियो देख उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. बेहोशी की हालत में उसके साथ दरिंदगी की गई थी और ऐसा करने वाले कोई और नहीं, बल्कि उसकी कंपनी CEO जयेश और उसकी कंपनी के महिला एक्जीक्यूटिव हेड का पति गौरव था.

क्या होता है डैशकैम?

डैशकैम एक प्रकार का वीडियो कैमरा होता है, जो कार के डैशबोर्ड पर लगाया जाता है. इससे कार के चलने के दौरान वीडियो-ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य वाहन के साथ होने वाली घटनाओं को रिकॉर्ड करना होता है. जैसे कि दुर्घटना, चोरी, या अन्य किसी प्रकार की घटना. इसको कार का DVR भी कहा जाता है. यह एक तरह का गाड़ी का 'ब्लैक बॉक्स' होता है.

कैसे करता है काम?

Dashcam में एसडी कार्ड (मेमोरी कार्ड) लगा होता है. जिसमें गाड़ी के अंदर की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं. जब मेमोरी फुल हो जाता है तो कैमरा अपने आप सबसे पुरानी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है. यह गाड़ी में लगाना बेहद फायदेमंद होता है. इसी Dashcam की वजह से उदयपुर गैंगरेप कांड का खुलासा हुआ.

दरअसल, उदयपुर की IT कंपनी में काम करने वाली युवती ने बताया कि वह 20 दिसंबर उदयपुर के शोभागपुरा इलाके के एक होटल में सीईओ जयेश की बर्थडे पार्टी में गई थी. वह रात 9 बजे होटल पहुंची और रात करीब 1.30 बजे तक पार्टी चली. इसके बाद जब वह घर जाने लगी तो कंपनी की महिला एक्जीक्यूटिव हेड ने उसे 'आफ्टर पार्टी' के लिए आमंत्रित किया. वह इसके लिए राजी हो गई और उसके चली गई.

गाड़ी में पहले से ही मौजूद थे सीईओ

पीड़िता ने बताया कि रात करीब 1.45 बजे जब उसे कार में बैठाया गया तो पहले से ही उसमें सीईओ और महिला एग्जीक्यूटिव हेड का पति मौजूद था. चारों लोग गाड़ी में बैठकर चल दिए. आगे चलकर एक दुकान से स्मोकिंग का सामान खरीदा और उसको स्मोक करने लगे. थोड़ी देर बाद वह बेहोश होने लगी. इसी दौरान सीईओ उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. उसने विरोध भी किया.

पीड़िता ने बताया कि जब वह पूरी तरह से बेहोश हो गई तो CEO जयेश और गौरव ने उसके साथ रेप किया. हैरान की बात यह है कि उस दौरान महिला एग्जीक्यूटिव हेड भी वहां मौजूद थी. फिर तीनों उसे सुबह 5 बजे घर छोड़कर चले गए थे. पुलिस ने कंपनी के CEO जयेश, सह आरोपी गौरव और महिला चीफ एग्जीक्यूटिव शिल्पा गिरफ्तार कर लिया है.

