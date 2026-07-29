पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ अब तक कौन सा केस चल रहा था जिसे SC ने किया बंद?

शीर्ष अदालत ने 2005 के बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को पूरी तरह बंद कर दिया है.

कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को सही मानते हुए पूर्व पीएम को मिली क्लीन चिट पर मुहर लगाई

2005 का ये मामला ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ा था

जब डॉ. मनमोहन सिंह पीएम होने के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे

अदालत के इस फैसले से वे इस हाई-प्रोफाइल मामले में पूरी तरह बेदाग साबित हुए

देश के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे एक केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने साल 2005 के बहुचर्चित कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को बुधवार (29 जुलाई 2026) को पूरी तरह से बंद कर दिया. इसके साथ ही अदालत ने उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसके तहत उन्हें आरोपी के रूप में अदालत में पेश होने का समन जारी किया गया था.

(अपनी राय देने और ऐसी ही खबरें पढ़ने के लिए जुड़ें हमारे वॉट्सऐप चैनल से.)

अदालत के इस फैसले के बाद यूपीए सरकार के सबसे चर्चित मामलों में से एक में देश के पूर्व प्रधानमंत्री पूरी तरह बेदाग साबित हो गए हैं. प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें पूर्व पीएम और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी गई थी. पूर्व प्रधानमंत्री का 2024 में निधन हो गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने या पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ फिर से मामला दर्ज कर संज्ञान लेने की कोई ठोस और वाजिब वजह नहीं है. अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों की दलीलों को सुनने और सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करने के स्थापित नियमों के तहत, निचली अदालत द्वारा क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने का फैसला सही नहीं था. इसलिए 11 मार्च 2015 के पुराने फैसले और समन के आदेश को पूरी तरह निरस्त किया जाता है.

क्या था कोयला ब्लॉक मामला?

यह पूरा विवाद साल 2005 का है, जब डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होने के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे. उस समय ओडिशा के तालाबीरा-II कोयला ब्लॉक का आवंटन हुआ था. इस आवंटन को लेकर अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगे थे, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी.

मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने 2015 में सीबीआई की शुरुआती क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद विशेष कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मशहूर उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाते हुए अदालत में पेश होने का समन जारी कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट की रोक

निचली अदालत के इस समन आदेश के तुरंत बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए समन पर रोक लगा दी थी, जिससे कानूनी कार्रवाई वहीं थम गई थी. अपनी याचिका में पूर्व पीएम ने तर्क दिया था कि एक लोक सेवक के रूप में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो कानूनी मंजूरी आवश्यक होती है, वह नहीं ली गई थी.

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े उनके फैसले में कोई आपराधिक मंशा या गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन किया गया था. लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर अपनी मोहर लगाते हुए केस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है.

ये भी पढ़ें- कौन है 1 करोड़ का इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा? आया सुरक्षाबलों की पकड़ में