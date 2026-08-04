क्या है चांदीपुरा वायरस? गुजरात में 22 बच्चों की ले ली जान, जानिए कैसे फैलता है, क्या हैं लक्षण

What is Chandipura Virus: गुजरात में इस खतरनाक संक्रमण की चपेट में आने से अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है. जबकि दर्जनों बच्चे अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

गुजरात में चांदीपुरा वायरस के कारण 15 साल से कम उम्र के 22 मासूम बच्चों की मौत

ये वायरस एक इंसान से दूसरे में नहीं फैलता, बल्कि बालू मक्खी-मच्छरों के काटने से फैलता है

अचानक तेज बुखार, उल्टी, दस्त, दौरे पड़ना और बेहोशी इसके प्रमुख लक्षण हैं

ये वायरस दिमाग में सूजन पैदा करके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है

Chandipura Virus News: गुजरात से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया है. राज्य में 'चांदीपुरा वायरस' नाम के एक दुर्लभ और खतरनाक इंफेक्शन ने कहर बरपाया हुआ है. इस वायरस की वजह से 15 साल से कम उम्र के 22 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है.

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अब तक 184 से ज्यादा संदिग्ध मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 35 बच्चों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है. गांधीनगर, राजकोट, भावनगर, पाटन और साबरकांठा जैसे जिलों के अस्पतालों में बच्चों का इलाज जारी है. आपको बताते हैं कि आखिर यह चांदीपुरा वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है और इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है.

क्या है चांदीपुरा वायरस?

चांदीपुरा वायरस (CHPV) कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसकी घातकता इसे बेहद डरावना बनाती है. इस वायरस की पहली बार पहचान साल 1965 में महाराष्ट्र के 'चांदीपुरा' नाम के गांव में हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम चांदीपुरा पड़ा. यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है, जो मुख्य रूप से दिमाग में गंभीर सूजन और संक्रमण पैदा करता है.

यह वायरस 9 महीने के शिशु से लेकर 14 साल तक के बच्चों को सबसे जल्दी अपना शिकार बनाता है. वयस्कों के मुकाबले बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के कारण यह उनके शरीर पर बहुत तेजी से हमला करता है.

चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है?

अक्सर लोग सोचते हैं कि यह एक-दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चांदीपुरा वायरस छुआछूत की बीमारी नहीं है यानी यह एक इंसान से दूसरे इंसान में सीधे नहीं फैलता. इसके फैलने का असली कारण कीट-पतंगे हैं.

सैंडफ्लाई (बालू मक्खी)- यह इस वायरस को फैलाने वाला सबसे प्रमुख कीट है. बालू मक्खियां अक्सर कच्चे घरों, मिट्टी की दीवारों की दरारों और सीलन वाली जगहों पर पाई जाती हैं.

यह इस वायरस को फैलाने वाला सबसे प्रमुख कीट है. बालू मक्खियां अक्सर कच्चे घरों, मिट्टी की दीवारों की दरारों और सीलन वाली जगहों पर पाई जाती हैं. मच्छर और किल्लनी- सैंडफ्लाई के अलावा कुछ खास तरह के मच्छर और किल्लनी भी इस वायरस के वाहक बनते हैं.

बारिश के मौसम में जब नमी और सीलन बढ़ती है, तब इन बालू मक्खियों का प्रजनन तेजी से होता है. इसी वजह से मानसून के समय इस वायरस के मामले अचानक बढ़ जाते हैं.

चांदीपुरा वायरस के लक्षण क्या हैं?

संक्रमण के शुरुआत में इसके लक्षण किसी सामान्य फ्लू या दिमागी बुखार जैसे ही लगते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में स्थिति काफी बिगड़ सकती है. प्रमुख लक्षणों में शामिल हैं-

अचानक तेज बुखार आना

उल्टी और दस्त होना

सिर में तेज दर्द और सुस्ती महसूस होना

दौरे पड़ना या शरीर का ऐंठना

बेहोशी छाना या बच्चे का भ्रमित स्थिति में जाना

डॉक्टरों के अनुसार, जब यह वायरस दिमाग पर असर डालता है, जिसे मेडिकल भाषा में एन्सेफलाइटिस कहते हैं, तो बेहोशी छा जाती है. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को एक साथ नाकाम कर सकता है.

क्या इसका कोई इलाज या वैक्सीन है?

फिलहाल चांदीपुरा वायरस के लिए कोई खास एंटी-वायरल दवा या स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है. डॉक्टरों द्वारा मरीजों को केवल उनके लक्षणों के आधार पर ही सपोर्टिव केयर दी जाती है. स्थिति गंभीर होने पर बच्चों को तुरंत आईसीयू, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है.

बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है

चूंकि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए बचाव ही सबसे कारगर रास्ता है. गुजरात सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इससे निपटने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है-

कच्चे मकानों और दरारों की मरम्मत- अगर घर में मिट्टी की दीवारें या दरारें हैं, तो उन्हें तुरंत बंद करें ताकि बालू मक्खियों को छिपने की जगह न मिले.

अगर घर में मिट्टी की दीवारें या दरारें हैं, तो उन्हें तुरंत बंद करें ताकि बालू मक्खियों को छिपने की जगह न मिले. कीटनाशक का छिड़काव- पशुपालन वाले इलाकों और घरों के आसपास कीटनाशक दवाओं का नियमित छिड़काव कराएं.

पशुपालन वाले इलाकों और घरों के आसपास कीटनाशक दवाओं का नियमित छिड़काव कराएं. मच्छर-मक्खियों से बचाव- बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं और रात में सोते समय मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें.

बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं और रात में सोते समय मच्छरदानी या रिपेलेंट का इस्तेमाल करें. सफाई का ध्यान- घर के आसपास पानी न जमने दें और साफ-सफाई का खास ख्याल रखें.

अगर आपके बच्चे को तेज बुखार के साथ उल्टी या अत्यधिक सुस्ती जैसे लक्षण दिखें, तो बिना कोई समय गंवाए तुरंत नजदीकी अस्पताल या विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें. शुरुआती दौर में मेडिकल मदद मिलने से बच्चे की जान बचाई जा सकती है.

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