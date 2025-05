भारत

क्या होता है Ceasefire, जिसके लिए राजी हुआ भारत-पाकिस्तान?

What is Ceasefire in Hindi: सीजफायर का मतलब होता है कि जिन देशों के बीच युद्ध हो रहा है वह वहीं थम जाएगा. इससे आगे दोनों देश को हमला नहीं करेंगे.

India Pakistan Ceasefire