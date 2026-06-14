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क्या है भारत का 'अरुध्र' रडार? वायुसेना लद्दाख-पूर्वोत्तर में पहाड़ों पर करेगी तैनात, चीन की हर चाल ऐसे नाकाम होगी

अरुध्र की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है. भारतीय वायुसेना इसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनात करेगी जिससे सीमा पार से आने वाले किसी भी हवाई खतरे को दूर से ही पहचाना जा सके.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 14, 2026, 06:02 PM IST

क्या है भारत का 'अरुध्र' रडार? वायुसेना लद्दाख-पूर्वोत्तर में पहाड़ों पर करेगी तैनात, चीन की हर चाल ऐसे नाकाम होगी

अरुध्र रडार की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है. (AI इमेज)

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  • ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा 'अरुध्र' रडार.
  • अरुध्र रडार को निगरानी और ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है. 
  • अरुध्र रडार की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है.

What is Arudhra radar: सीमा के बाहर से दुश्मन की तरफ से आ रहे किसी भी हवाई खतरे को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही तबाह करने के लिए जरूरी है कि उसे समय रहते पहचान लिया जाए. इस काम के लिए रडार का इस्तेमाल किया जाता है. एक ताकतवर रडार के बिना दुनिया का सबसे उन्नत मिसाइल डिफेंस भी बेकार है. लेकिन, रडार के भी काम करने की अपनी सीमाएं होती हैं. आमतौर पर मैदानी क्षेत्रों में तो रडार अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं. लेकिन, पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी रेंज और पॉवर घट जाती है. इसलिए ऊंचे इलाकों में तैनात करने के लिए खास रडार की जरूरत होती है. भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (DRDO) ने ऐसा ही एक रडार बनाया है जो इस समय चर्चा में है. आइये जानते हैं इसके बारे में.

क्या है 'अरुध्र' रडार?

'अरुध्र' भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक मीडियम-पावर रडार है. भारतीय वायु सेना, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे पहाड़ी इलाकों में निगरानी को मजबूत करने के लिए इसे ऊंचाई पर तैनात करने वाली है. इस खास रडार को तैनात करने का मकसद पहाड़ी इलाकों में भौगोलिक स्थिति के कारण  निगरानी में आने वाली कमियों को दूर करना और दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता को बेहतर बनाना है. 'अरुध्र' भारत के बढ़ते एयर-सर्विलांस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हवाई खतरों पर नजर रखने और उन्हें ट्रैक करने की एयर फोर्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया 'अरुध्र', देश के सबसे एडवांस्ड स्वदेशी रडार सिस्टम में से एक है. इसे सेवा में शामिल करने से भारत के लेयर्ड एयर-डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिलेगी. DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया अरुध्र एक 4D मल्टी-फंक्शन फेज़्ड-एरे रडार है. इसे हवाई लक्ष्यों की निगरानी, ​​पहचान और ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है. 

'अरुध्र' रडार का ताकत

साल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए अरुध्र मीडियम-पावर रडार खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ 2,800 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. DRDO के अनुसार, अरुध्र की डिटेक्शन रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह 300 किलोमीटर की दूरी तक 2 वर्ग मीटर के रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) वाली हवाई वस्तुओं का पता लगा सकता है. यह सिस्टम 100 मीटर से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है. यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और ज्यादा ऊंचाई वाले हवाई खतरों, दोनों का पता लगाने में सक्षम है.

चीन सीमा पर बढ़ेगी वायुसेना की ताकत

अरुध्र रडार, भारत की निगरानी और हवाई सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा. इसका इस्तेमाल खास तौर से चीन से लगती पहाड़ी सीमा की निगरानी के लिए किया जाएगा. DRDO ने इसके अलावा, अश्विनी लो-लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार (LLTR) और रोहिणी 3D रडार भी विकसित किए हैं. अश्विनी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार है जो तेज रफ़्तार वाले लड़ाकू विमानों से लेकर मानवरहित ड्रोन तक को डिटेकट कर सकता है. वहीं मोबाइल प्लेटफार्म पर तैनात रोहिणी रडार, 150 किलोमीटर तक की दूरी के हवाई लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है. अरुध्र, अश्विनी और रोहिणी जैसे सिस्टम मिलकर हवाई खतरों पर नजर रखने के लिए देश के लेयर्ड रडार नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं. 

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