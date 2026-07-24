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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(2) क्या है जिसके तहत मंजूर हुआ रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा? राष्ट्रपति को मिली है ये शक्ति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा का कार्यकाल इस साल 21 जून को समाप्त हो गया था.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 24, 2026, 10:24 PM IST

भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(2) क्या है जिसके तहत मंजूर हुआ रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा? राष्ट्रपति को मिली है ये शक्ति

रवनीत सिंह बिट्टू ने दिया रेल राज्य मंत्री पद से इस्तीफा. (फोटो- ANI)

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  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मंजूर किया
  • भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(2) स्वीकार हुआ इस्तीफा
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है


भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. उनका राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को ही समाप्त हो गया था और वह फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा स्वीकार किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये निर्णय  भारतीय संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत लिया. राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये बताया गया है कि रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. 

क्या है भारतीय संविधान का आर्टिकल 75

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 (1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे. संविधान के अनुच्छेद 75 के पैराग्राफ 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहेंगे. इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी मंत्री को कभी भी उसके पद से हटा सकते हैं. हालांकि किसी मंत्री को पद से हटाने की यह शक्ति तकनीकी रूप से ही राष्ट्रपति के पास है. इसका उपयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है.

अनुच्छेद 75 (3) में कहा गया है कि मंत्रीपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होगी.

अनुच्छेद 75 (4) में कहा गया है कि तीसरी अनुसूचि के अनुसार मंत्रीपरिषद शपथ लेगी.

अनुच्छेद 75 (5) में कहा गया है कि कोई भी मंत्री पद की शपथ ले सकता है लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा. इसी के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी मंत्री जो लगातार छह महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह उस समय के खत्म होने पर मंत्री नहीं रहेगा.

कौन हैं रवनीत सिंह बिट्टू?

2024 में आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले रवनीत बिट्टू कांग्रेस से तीन बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं. 2024 में, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग से 20,942 वोटों के अंतर से हार गए थे. इसके बाद भाजपा ने रेल राज्य मंत्री बनाया और राज्य सभा भेजा. 

पंजाब के अगले विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा अकेले मैदान में उतरने की तैयारी में है. माना जा रहा है की बीजेपी रवनीत बिट्टू को पंजाब के चुनावी रण में उतारना चाहती है. 

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