क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

भारत

क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

ED Raid on I-PAC: 8 जनवरी को ईडी और सीएम ममता बनर्जी के बीच उस वक्त टकराव हो गया, जब जांच एजेंसी कोयला घोटाले में I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारने पहुंची थी.

रईश खान

Updated : Jan 10, 2026, 05:08 PM IST

इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी I-PAC का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. ED ने शनिवार को आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जांच में दखल देने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा कि राज्य की मशीनरी कोयला घोटाले में उसे निष्पक्ष जांच करने से रोक रही है.

ईडी ने 8 जनवरी को I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी, जो कोयला तस्करी के एक मामले से जुड़ा है. इस छापेमारी के दौरान कोलकाता में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो गया था.

सीएम ममता ने छीन लीं थी फाइलें

दरअसल, ईडी जब कोलकाता में आई-पैक के ऑफिस में छापा मारने पहुंचीं तो अचानक सीएम ममता भी वहां पहुंच गई थीं. उन्होंने प्रतीक जैन का फोन, जरूरी फाइलें और हार्ड डिस्क को ईडी के अधिकारियों से अपने कब्जे में ले लिया था. इसको लेकर काफी गहमागहमी भी हुई थी. ईडी ने याचिका में कोलकाता में हुए पूरे घटनाक्रम का विस्तार से जिक्र किया है.

ED ने कहा है कि निष्पक्ष जांच करने के एजेंसी के अधिकार को राज्य मशीनरी ने रोक दिया है. इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए. इससे पहले ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई जस्टिस घोष की सिंगल बेंच की ओर से निर्धारित तिथि पर ही होगी.

इस पर ईडी ने दलील दी कि अगर 14 जनवरी से पहले सुनवाई नहीं हो पाती है तो क्या अन्य एकल-न्यायाधीश पीठ को स्थानांतरित किया जा सकता है? इस दलील को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया.

क्या कहता है अनुच्छेद 32?

अनुच्छेद 32 (Article 32) संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित है. अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह न्याय के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. जिसके लिए कोर्ट आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है. I-PAC के ठिकानों पर छापेमारी में ममता सरकार की दखलअंदाजी को ED अपने अधिकारों का हनन मान रही है. ईडी का कहना है कि ममता सरकार जांच में जानबूझकर रुकावट पैदा कर रही है, ताकि आरोपियों को बचाया जा सके.

