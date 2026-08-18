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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या है राज्यपाल को विशेष पावर देने वाला अनुच्छेद 161, जिस पर HC में मचा बवाल?

संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति से जुड़ा है. इसके तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा माफ करने, कम करने और स्थगित करने या बदलने की विशेष शक्ति प्राप्त है.

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Neelam

Updated : Aug 18, 2026, 11:23 AM IST

क्या है राज्यपाल को विशेष पावर देने वाला अनुच्छेद 161, जिस पर HC में मचा बवाल?

अनुच्छेद 161 राज्यपाल को देता है क्षमादान की शक्ति (Image Source: Allahabad High Court)

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  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार मनमाना नहीं हो सकता है
  • सात साल की सजा पाए दोषी को समय से पहले रिहाई से इनकार के आदेश पर बोला हाईकोर्ट
  • कोर्ट ने कहा- आधी से ज्यादा सजा काटने पर दोषी समय से पहले रिहाई के लिए अर्जी दे सकता है
  • कैदी ने बताया- फैसला सुनाते वक्त जेल के रिकॉर्ड को नजरअंदाज किया गया, आधी से ज्यादा सजा काट चुका हूं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति पर कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मिली यह विशेष पावर मनमानी नहीं हो सकती है. कोर्ट ने कहा कि यह एक संप्रभु कार्यकारी शक्ति है, लेकिन इसका मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने उस मामले में यह बात कही है, जिसमें एक कैदी की सात साल की सजा कम करने से इनकार कर दिया गया था.

क्या है अनुच्छेद 161?

संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्ति से जुड़ा है. इसके तहत राज्यपाल को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा माफ करने, कम करने और स्थगित करने या बदलने की विशेष शक्ति प्राप्त है. क्षमादान के तहत राज्यपाल सजा और दोषसिद्धी दोनों से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं. यह शक्ति सिर्फ उन मामलों पर ही लागू होती है, जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है.

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है?

राज्यपाल की क्षमादान शक्ति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामले में लागू नहीं होती, उन मामलों में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, कम करने या बदलने की विशेष शक्ति प्राप्त है. कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत की ओर से दिए गए फैसले या सजा को माफ या कम करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है.

किस मामले पर सुनवाई कर रहा था HC?

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने पाया कि समय पूर्व रिहाई से इनकार का फैसला एक तथ्यात्मक त्रुटि की वजह से था. कैदी की गुजारी गई कारावास की अवधि रिकॉर्ड में गलत दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता राम प्रताप सिंह को फतेहपुर के अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या की कोशिश के एक मामले में 2002 में दोषी ठहराया था और सात साल की जेल की सजा सुनाई थी. साथ में उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगा था. 

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद सितंबर, 2022 में जेल अधिकारियों और फतेहपुर के जिलाधिकारी को समय से पूर्व उसकी रिहाई का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ. इसके बाद याचिकाकर्ता ने फरवरी 2025 में आवेदन देकर अपने प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अनुरोध किया. इसमें उसने कहा था कि वह अपनी आधी से अधिक सजा काट चुका है.

आधी से ज्यादा सजा काट चुका याचिकाकर्ता

जेल रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने बिना छूट के चार साल, छह महीने और छह दिन और छूट के साथ पांच साल और चार महीने की सजा काटी थी. उसकी कुल सजा सात साल थी और जेल में उसका आचरण भी अच्छा था. हालांकि, जून 2025 में उसे समय से पहले रिहा करने से इस आधार पर इनकार कर दिया गया कि उसने बिना छूट के सिर्फ दो साल और छह दिन, जबकि छूट के साथ दो साल, एक महीने और 27 दिन की सजा काटी है.

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस फैसले में जेल के रिकॉर्ड्स को नजरअंदाज किया गया और याचिकाकर्ता ने जेल में कितनी अवधि बिताई इसकी गणना भी गलत तरीके से की गई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश बंदी रिहाई, 1983 के नियम 4 के उपनियम (3) के तहत एक दोषी व्यक्ति बिना छूट के अपनी एक-तिहाई सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए पात्र हो जाता है.

अनुच्छेद 161 पर हाईकोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने पाया कि दोषी अपनी कुल सजा की आधी से ज्यादा अवधि पहले ही काट चुका था. अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्ति की प्रकृति पर कोर्ट ने कहा कि इसका मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि कारावास की सही अवधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई होती तो फैसला अलग हो सकता था. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहाई से इनकार के फैसले को रद्द कर दिया.

 

यह भी पढ़ें:- राहुल गांधी को सुने बिना जांच के आदेश क्यों दिए? आय से अधिक संपत्ति मामले में HC के फैसले से SC नाराज

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