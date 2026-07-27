जिस कानून के सहारे BJP में गए AAP-TMC सांसद उसे बदलने की हो रही चर्चा, जानें क्या है ये?

साल 2003 में कानून को और सख्त बनाने के मकसद से एक तिहाई की जगह दो तिहाई का जिक्र किया गया, यानी अगर दो तिहाई सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनकी सदस्या नहीं जाएगी.

कपिल सिब्बल ने दल बदल विरोधी कानून पर पुनर्विचार का किया आग्रह

सिब्बल की चिंता- कम सीटें जीतने वाला दल भी पा सकता है बहुमत

1985 में लाया गया था दल बदल विरोधी कानून

दो तिहाई सांसदों या विधायकों के एकसाथ पार्टी छोड़ने पर नहीं जाती सदस्यता

दल बदल विरोधी कानून को लेकर राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है. कपिल सिब्बल ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संविधान की दसवीं अनुसूची की उस व्याख्या पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत विधायक और सांसद किसी अन्य पार्टी में विलय का दावा करके दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बच सकते हैं.

जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में कहा कि इस मामले में कई ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर संसद को विचार करने की जरूरत है.

क्या है दल-बदल विरोधी कानून?

सांसदों-विधायकों के पार्टी बदलने पर रोक लगाने के लिए 1985 में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था. साल 1951 से 1967 के बीच बड़ी संख्या में पार्टी बदलने के घटनाक्रम देखे गए क्योंकि उस वक्त ऐसा करना आसान था. इस वजह से 1985 में संविधान में 52वें संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया और इसे 10वीं सूची में जोड़ा गया. इसके तहत अगर कोई सांसद या विधायक अकेले दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी. सदस्यता न जाए, उसके लिए तय किया गया कि एक तिहाई सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो सदस्यता नहीं जाएगी.

लोकसभा ने वाई बी चव्हाण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने 1968 में रिपोर्ट दी. कमेटी ने दल-बदल विरोधी कानून पास करने की अनुशंसा की थी. साल 2003 में कानून को और सख्त बनाने के मकसद से एक तिहाई की जगह दो तिहाई का जिक्र किया गया, यानी अगर दो तिहाई सांसद या विधायक किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो उनकी सदस्या नहीं जाएगी.

कपिल सिब्बल की याचिका में क्या?

कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मुद्दे का हमारी राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इस प्रावधान से कम सीटें जीतने के बाद भी कोई दल बहुमत में आ सकता है, जबकि ज्यादा सीटें जीतने वाला दल बहुमत के आंकड़े से दूर हो सकता है. बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए बनाई गई दसवीं अनुसूची संसद से पारित हुई थी और इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था तैयार करना भी संसद का ही दायित्व है.

कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया कि गोवा में विधायकों के दल-बदल से भी जुड़ा ऐसा ही एक मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके बाद बेंच ने उनकी याचिका को गोवा से संबंधित मामले के साथ संबद्ध कर दिया. कपिल सिब्बल ने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है और कानून की व्याख्या किए जाने का अनुरोध किया है.

कपिल सिब्बल ने 22 जुलाई को अपनी याचिका पर अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह मामला इस सवाल से जुड़ा है कि क्या संसद की संरचना इस प्रकार बदली जा सकती है जैसा कि इस देश में हो रहा है, और इस संदर्भ में दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद चार की क्या व्याख्या होनी चाहिए.

AAP और टीएमसी छोड़ बीजेपी में गए 10 सांसद

आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं. आप के राज्यसभा में 10 सांसद थे, जिनमें से सात अप्रैल में बीजेपी में चले गए, दो तिहाई सांसदों के एक साथ बीजेपी में जाने की वजह से उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई. अप्रैल में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, विक्रम साहनी और राजिंदर गुप्ता ने बीजेपी जॉइन कर ली थी.

राघव चड्ढा के साथ छह सांसदों ने छोड़ी थी आप

दो तिहाई बहुमत की वजह से नहीं गई सदस्यता

टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय, प्रकाश चिक बराइक और सुष्मिता देव बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चले गए थे. उन्होंने बीजेपी में जाने से पहले पार्टी और राज्यसभा सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया था. बाकी के बागी 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में जाने का ऐलान किया था. अब पार्टी के सिर्फ 17 सांसद बचे हैं, जिनमें से 8 लोकसभा में और 9 राज्यसभा में हैं.

टीएमसी के तीन सांसद बीजेपी में गए

बागी 20 ने जॉइन की एनसीपीआई

अब टीएमसी के 8 एमपी लोकसभा में और 9 राज्यसभा में

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