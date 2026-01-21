क्या है ‘किल स्विच’? डिजिटल अरेस्ट पर सरकार की बड़ी तैयारी, एक क्लिक में खाते होंगे फ्रीज

डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ‘किल स्विच’ सिस्टम और इंश्योरेंस मैकेनिज्म पर काम कर रहा है, ताकि फ्रॉड होते ही खातों से पैसा निकलने से रोका जा सके.

देश में डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक है ‘डिजिटल अरेस्ट’, जिसमें ठग खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं और उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं. इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय अब ऐसे तकनीकी समाधान पर विचार कर रहा है, जिससे पीड़ित खुद तुरंत अपने बैंकिंग लेनदेन रोक सके और नुकसान को कम किया जा सके.

देशभर में करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान

भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब यह एक बड़ी साइबर चुनौती बन चुके हैं. हजारों लोग इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं और अब तक देशभर में करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने एक हाई-लेवल कमेटी के जरिए ‘किल स्विच’ नाम के एक अहम आइडिया पर काम शुरू किया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, किल स्विच का मकसद बेहद साफ है. जैसे ही किसी व्यक्ति को शक हो कि वह डिजिटल अरेस्ट या किसी बड़े फ्रॉड का शिकार हो रहा है, वह तुरंत अपने बैंक खाते से जुड़े सभी लेनदेन रोक सके. प्रस्तावित सिस्टम के तहत यूपीआई ऐप या अन्य बैंकिंग ऐप में एक अलग बटन दिया जा सकता है. इस बटन को दबाते ही खाते से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, चाहे वह पैसे भेजने का हो या निकालने का, तुरंत फ्रीज हो जाएगा.

संदिग्ध लेनदेन की पहचान शुरुआती स्तर पर कैसे की जाए?

अधिकारी बताते हैं कि कई डिजिटल अरेस्ट मामलों में पीड़ितों पर इतना मानसिक दबाव बनाया जाता है कि वे सोचने-समझने का मौका ही नहीं पाते. ऐसे में अगर एक आसान और तुरंत काम करने वाला विकल्प उनके पास होगा, तो बड़े नुकसान को रोका जा सकता है. सरकार यह भी देख रही है कि संदिग्ध लेनदेन की पहचान शुरुआती स्तर पर कैसे की जाए, ताकि पैसा म्यूल अकाउंट्स यानी फर्जी खातों तक पहुंचने से पहले ही रोका जा सके.

ठग CBI, ED या पुलिस अधिकारी बताकर सामने आते हैं

डिजिटल अरेस्ट का तरीका बेहद खतरनाक है. ठग वीडियो कॉल के जरिए खुद को CBI, ED या पुलिस अधिकारी बताकर सामने आते हैं. पीड़ित के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल कर उसे बताया जाता है कि वह किसी बड़े केस में फंस चुका है. डर और घबराहट के माहौल में पीड़ित को घंटों तक वीडियो कॉल पर रखा जाता है और फिर अलग-अलग खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है. इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में स्वतः संज्ञान लिया था. इसके बाद दिसंबर में गृह मंत्रालय ने एक इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई, जिसमें अलग-अलग एजेंसियों के अधिकारी शामिल किए गए. इस कमेटी ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हर पहलू पर चर्चा कर एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है.

इंश्योरेंस मैकेनिज्म पर भी काम

सिर्फ किल स्विच ही नहीं, सरकार बैंकिंग फ्रॉड से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म पर भी काम कर रही है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसे पूरी तरह असहाय न छोड़ा जाए. इसी दिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि मौजूदा सिस्टम में और मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है. आरबीआई की ‘ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया’ रिपोर्ट के मुताबिक, 2024-25 में धोखाधड़ी के 23,879 मामले सामने आए, जिनमें करीब 34,771 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी. केंद्रीय बैंक का मानना है कि अगर डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाया जाता है, तो पीड़ितों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है और भरोसा भी बढ़ेगा. गौरतलब है कि, डिजिटल लेनदेन अब आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में सरकार और नियामक संस्थाएं यह मान रही हैं कि सिर्फ नियमों और ऑडिट से काम नहीं चलेगा. तकनीक के जरिए ही इन अपराधों को रोका जा सकता है. किल स्विच और इंश्योरेंस जैसे कदम इसी दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं.

इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस

