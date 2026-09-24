ज्ञानेश, संधू, जोशी की नियुक्ति- पीएम, मंत्री और LoP की सहमति से हुई, अब 2023 एक्ट पर SC के जज ने उठाए सवाल

संविधान के अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है. यह राष्ट्रपति को संसद के कानून के तहत इनकी नियुक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया. 2023 में इसके लिए तीन सदस्यों की कमेटी बनाई गई.

'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव आयोग पर निर्भर करते हैं. देश के चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही काफी नहीं, उसे स्वतंत्र दिखना भी चाहिए', सुप्रीम कोर्ट का बुधवार (24 सितंबर, 2026) को एक स्पलिट वर्टिक्ट आया, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यह टिप्पणी की. जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 2023 के उस कानून पर सवाल उठाए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बताई गई है. नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में देश के चीफ जस्टिस के बजाय कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं.

बुधवार को ही इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी आई, जिसमें देशभर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े काम में बाकी दो चुनाव आयुक्तों की सिफारिशों और आपत्तियों को दरकिनार करने के आरोप लगे हैं. इसके बाद विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रिजाइन की मांग करनी शुरू कर दी. इन दोनों ही मामलों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 पर सवाल उठ रहे हैं. 2023 में यह कानून बना तो उससे पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती थी और संविधान इस पर क्या कहता है, आइए जानते हैं.

CEC और EC के नियुक्ति पर क्या कहता है संविधान?

संविधान के अनुच्छेद 324(2) में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है. यह राष्ट्रपति को संसद के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने का अधिकार देता है, लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया. इसके चलते लंबे समय तक केंद्र सरकार नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करती थी और नियुक्तियां होती थीं.

क्या है अनूप बरनवाल केस?

साल 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील अनूप बरनवाल ने यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और इस आधार पर जनहित याचिका दायर की कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रणाली असंवैधानिक है. इसमें सरकार का अत्यधिक प्रभाव है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है. 23 अक्टूबर, 2018 को पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और एसके कौल की बेंच ने पांच जजों की संवैधानिक बेंच के पास यह मामला भेज दिया. सभी दलीलें सुनने के बाद संवैधानिक बेंच ने नवंबर, 2022 में आदेश दिया कि जब तक संसद की तरफ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक यह प्रक्रिया एक हाई-लेवल कमेटी करेगी और कमेटी के अंदर तीन सदस्य होंगे. प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के मुख्य न्यायाधीश मिलकर फैसला लेगें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कौन-कौन शामिल होगा यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यही पैनल करेगा.

क्या है 2023 का कानून?

21 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में CEC और EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) विधेयक, 2023 पारित कर दिया गया और 29 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति की मुहर लगी और यह कानून बन गया. इस कानून के तहत जो सेलेक्शन कमेटी बनाई गई उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तो थे, लेकिन तीसरे मेंबर के तौर पर सीजेआई नहीं, बल्कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया, जो खुद सरकार का ही हिस्सा हैं और प्रधानमंत्री ही उनको चुनते हैं. अब पूरा बवाल इसी बात पर है कि कमेटी में दो तो सीधे सरकार के मेंबर हैं और एक एलओपी हैं, हर फैसले में उनकी सहमति रहेगी और एलओपी अगर किसी बात पर आपत्ति जताते भी हैं तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे.

ज्ञानेश, संधू और जोशी की नियुक्ति में कौन थे LoP?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की 2024 और 2025 में इसी कानून के तहत नियुक्ति हुई थी. 2024 में सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी थे और 2025 में ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी की अपॉइंटमेंट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शामिल थे. हालांकि, उस वक्त भी इन नियुक्तियों को लेकर कमेटी में मतभेद की काफी खबरें आई थीं. विपक्ष ने नियुक्तियों को लेकर असहमति जताई थी, यानी सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की अपॉइंटमेंट से भी विपक्ष असहमत थाऔर अब वह उन्हीं के नाम पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. अब यह भी जान लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है और उन्हें पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है-

कितना होता है CEC और EC का कार्यकाल?

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन अगर उससे पहले वह 65 साल के हो जाते हैं, तो वह पद से रिटायर हो जाएंगे. अगर कोई व्यक्ति इल्केशन कमिश्नर के तौर पर कार्यकाल के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है तो वह बचे हुए समय के लिए ही यह पद संभालेंगे. मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर जब वह नियुक्त किए गए, तभी से उनका 6 साल का कार्यकाल माना जाएगा. कोई व्यक्ति एक बार ही मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के पद पर रह सकता है, दोबारा उनकी रिअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है. अब बात आती है कि क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो हां चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी पद से हटाया जा सकता है.

क्या है मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया ?

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त अगर चाहें तो खुद राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीईसी की सिफारिश जरूरी होती है. वहीं, अनुच्छेद 324(4) में मुख्य चुनाव आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार उसी प्रक्रिया के तहत हटाने का प्रावधान करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए है. इसी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं.

सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की क्या प्रक्रिया है

संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने का प्रावधान दिया गया है. सिद्ध दुर्व्यवहार (भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग) या अक्षमता यानी अगर पद का निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है. जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी लाया जा सकता है. लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए उसे 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 50 सांसदों की सहमति जरूरी है. इसके बाद अगर प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जा रहा है तो स्पीकर और राज्यसभा में शुरू किया जा रहा है तो सभापति एक तीन मेंबर की कमेटी गठित करेंगे, जो प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी. अगर कमेटी आरोपों को सही पाती है, तो सदन में प्रस्ताव पर मतदान होगा और प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होगी.

विशेष बहमुत क्या होता है?

संविधान में संशोधन और महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के लिए विशेष बहुमत या स्पेशल मैजोरिटी की जरूरत होती है. इसके तहत कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत से अधिक वोट+ उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई वोट की जरूरत होती है. इसका मतलब अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट तो मिलना ही चाहिए, साथ में वोटिंग के दिन उपस्थित या वोट करने वाले सदस्यों का दो तिहाई वोट भी मिले, तब उसे लोकसभा से पारित माना जाएगा और फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा. राज्यसभा से भी स्पेशल मैजोरिटी से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति जज को हटाने के लिए मंजूरी दे सकते हैं. वैसे देश में अभी तक इस प्रक्रिया के तहत किसी को भी पद से हटाया नहीं गया है.

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