ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि ED द्वारा जब्त ₹23,000 करोड़ की रकम सरकार को नहीं, बल्कि आर्थिक अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों को दी गई है.

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब किसी पर साइबर ठगी, धोखाधड़ी या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कार्रवाई होती है, तो करोड़ों की रकम जब्त की जाती है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये पैसा आखिर जाता कहां है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल का जवाब मिला है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बताया कि ED जब्त की गई रकम को सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि असली पीड़ितों को लौटाती है.

राशि पीड़ितों को वापस की जा चुकी है

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक अहम सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जब्त की गई रकम आखिरकार कहां जाती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि अब तक ₹23,000 करोड़ की राशि पीड़ितों को वापस की जा चुकी है. यह पैसा सरकार के खजाने में नहीं, बल्कि उन लोगों को दिया गया है जो किसी न किसी आर्थिक अपराध का शिकार हुए थे.

वकील ने ED की जांच का हवाला दिया

यह जानकारी उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट में भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (BSPL) से जुड़े एक मामले में सुनवाई हो रही थी. इस दौरान एक वकील ने ED की जांच का हवाला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हल्के अंदाज में कहा, 'ED यहां भी मौजूद है.' इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एक अहम तथ्य आज तक किसी अदालत में नहीं रखा गया था और अब पहली बार इसे सार्वजनिक किया जा रहा है. SG ने यह भी बताया कि जब ED नेताओं या बड़े उद्योगपतियों के ठिकानों पर छापा मारती है, तो भारी मात्रा में नकदी मिलती है, जिससे उनकी नकदी गिनने वाली मशीनें तक बंद हो जाती हैं. इस पर उन्हें नई मशीनें लानी पड़ती हैं.

न्याय प्रणाली की खामियों को कम सजा दर का कारण बताया

चीफ जस्टिस ने इस दौरान पूछा कि ED द्वारा दर्ज मामलों में सजा की दर कितनी है. जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि सजा की दर कम जरूर है, लेकिन दोषियों से रकम वसूल कर पीड़ितों को राहत देना भी एक बड़ी उपलब्धि है. साथ ही उन्होंने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की खामियों को कम सजा दर का कारण बताया.

