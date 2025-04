Omar Abdullah Delhi airport: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अन्य यात्रियों को लेकर जा रहे इंडिगो के जम्मू-दिल्ली विमान का मार्ग शनिवार रात जयपुर की ओर मोड़ दिया गया, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विमान को तीन घंटे तक हवा में रहने के बाद रूट डायवर्ट कर दिया गया और यात्री आधी के बाद राजस्थान की राजधानी में विमान में ही फंसे रहे. उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट बीती रात 1:08 मिनट पर किया.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर देर रात लिखे गए पोस्ट में उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हवाई अड्डे को 'ब्लडी शिट शो' बताया और कहा कि वह 'विनम्र होने के मूड में नहीं हैं.'

उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली हवाईअड्डा एक ब्लडी शिट शो है (मेरी फ्रेंच भाषा के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं विनम्र होने के मूड में नहीं हूं). जम्मू से रवाना होने के बाद 3 घंटे हवा में रहने के बाद हमें जयपुर भेज दिया गया और मैं यहां सुबह 1 बजे विमान की सीढ़ियों पर ताजी हवा का आनंद ले रहा हूं. मुझे नहीं पता कि हम यहां से किस समय रवाना होंगे.'

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे ने हाल ही में रखरखाव कार्य के कारण टर्मिनल 2 (T2) पर परिचालन बंद कर दिया है, जिसके कारण इंडिगो और अकासा जैसी एयरलाइनर कंपनियों ने T2 से संचालित होने वाली सभी उड़ानों को टर्मिनल 3 और हाल ही में खोले गए अपग्रेड किए गए टर्मिनल 1 पर स्थानांतरित कर दिया है.

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने विमान की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक सेल्फी भी साझा की, जब वे 'ताजी हवा' के लिए कुछ समय के लिए विमान से उतरे, क्योंकि फ्लाइट में सवार यात्री आधी रात के बाद जयपुर हवाई अड्डे पर विमान में ही फंसे रह गए थे. उमर अब्दुल्ला ने एक अन्य पोस्ट में कहा, 'अगर किसी को आश्चर्य हो रहा है, तो मैं सुबह 3:00 बजे के बाद ही दिल्ली पहुंचा.'

Delhi airport is a bloody shit show (excuse my French but I’m in no mood to be polite). 3 hours in the air after we left Jammu we get diverted to Jaipur & so here I am at 1 in the morning on the steps of the plane getting some fresh air. I’ve no idea what time we will leave from… pic.twitter.com/RZ9ON2wV8E