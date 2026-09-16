क्या हुआ अरब सागर में... कैसे इंडियन नेवी की शिप से टकराया पाक नौसेना का जहाज? भारत ने लगाई फटकार

India-Pakistan Ship Collision: अरब सागर में इंडियन नेवी की शिप से पाकिस्तान नौसेना का जहाज टकरा गया, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. आइए जानते हैं कि अरब सागर में ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के जहाज आपस में टकरा गए.

इंडियन नेवी की शिप से पाक नौसेना का जहाज टकरा गया

अरब सागर में पाक जहाज इंडियन नेवी की शिप से टकराया

इस पर भारत ने पाक राजनयिक को तबल कर चेतावनी दी

आइए जानते हैं कि अरब सागर में ऐसा क्या हुआ था?

India-Pakistan Ship Collision: इंडियन नेवी की शिप से पाकिस्तान नौसेना का जहाज मंगलावर को अरब सागर के इंटरनेशनल वाॅटर एरिया में टकरा गया, जिस पर भारत के कड़ी आपत्ति जताते हुए पाक राजनयिक को आज तलब किया. 15 सितंबर की शाम उत्तरी अरब सागर में पाकिस्तानी नौसेना का एक जहाज भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोत के बेहद करीब पहुंच गया और दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई. आइए जानते हैं कि अरब सागर में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों देशों के जहाज टकरा गए.

कैसे इंडियन नेवी से टकराया पाकिस्तानी जहाज?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार ने बताया कि पाकिस्तान नौसेना का जहाज तेज गति से आगे बढ़ रहा था और उसका संचालन असुरक्षित व गैर-पेशेवर तरीके से किया जा रहा था,जिस कारण वह भारतीय नौसेना के जहाज के समीप आकर टकरा गया. घटना में भारतीय युद्धपोत को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ,

पाक राजनयिक को भारत ने किया तबल

भारत ने बुधवार को पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को विदेश मंत्रालय में तलब किया और पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के व्यवहार को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय ने इसे अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर बताया. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि उसकी सभी सैन्य इकाइयां भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतें और दोनों देशों के बीच हुए संबंधित समझौतों का पालन करें.

अरब सागर में क्या कर रहा था भारतीय जहाज?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय नौसेना का युद्धपोत उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर था. इसी दौरान पाकिस्तानी नौसेना का जहाज तेज गति से भारतीय पोत के करीब आया. अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी जहाज की असुरक्षित मैन्युवरिंग के कारण दोनों पोतों के बीच टक्कर हुई. भारत ने स्पष्ट किया है कि घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई और इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

क्या है 1991 का समझौता, जिसका भारत ने दिया हवाला?

विदेश मंत्रालय ने इस घटना को अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेज, मैन्युवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट्स से भी जोड़ा है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का आचरण इस समझौते के अनुच्छेद 10 के प्रावधानों के सीधे विरोध में था.

इस समझौते का मकसद दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों को लेकर गलतफहमी और दुर्घटनाओं की आशंका कम करना है. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में दोनों देशों के नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के संचालन के दौरान सुरक्षा संबंधी सावधानियों पर जोर दिया गया है.

भारत ने पाक को दी चेतावनी

पाकिस्तानी चार्ज डी अफेयर्स को भारत ने कहा कि वह संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक यह संदेश पहुंचाए कि सैन्य इकाइयां उचित सावधानी बरतें और द्विपक्षीय समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करें, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो. इसके साथ ही भारत ने इस्लामाबाद में अपने चार्ज डी अफेयर्स को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सामने इसी तरह का विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया है.

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