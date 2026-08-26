क्या राजकुमार ने हाईवे पर 51KM नंगे पैर तय किया था सफर? पढ़े UPSC एस्पिरेंट के मौत की रहस्यमयी कहानी

Rajkumar Jat Death Case: गुजरात में इन दिनों यूपीएससी अभ्यर्थी राजकुमार जाट के मौत का मामला चर्चा में है. शुरुआत में पुलिस ने इसे सड़क हादसा बताते हुए केस दर्ज किया था, लेकिन मृतक के पिता हाईकोर्ट चले गए, जिसके बाद जुलाई में कोर्ट ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए थे. आइए जानते हैं कि पूरी कहानी.

गुजरात में एक बार फिर राजकुमार जाट के मौत का मामला चर्चा में है

मार्च 2025 में संदिग्ध हालात में राजकुमार जाट की मौत हो गई थी

पिता की हत्या की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी

राजकुमार जाट UPSC की तैयारी करता था. आइए जानते हैं पूरी कहानी

Rajkumar Jat Death Case: गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल निवासी UPSC एस्पिरेंट राजकुमार जाट की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है. गुजरात सरकार की ओर से बीते मंगलवार हाईकोर्ट में पेश की गई नई रिपोर्ट के बाद इस केस से जुड़े कई सवाल फिर सामने आए हैं. जांच में राजकुमार के 21 अलग-अलग CCTV फुटेज में अकेले चलते हुए दिखाई देने, 51 किलोमीटर की दूरी तय करने और रास्ते में कपड़े उतारने से जुड़ा वीडियो सामने आने की बात कही गई है. आइए जानते हैं कि राजकुमार के मौत की अनसुलझी रहस्यमयी कहानी क्या है.

कब हुई थी राजकुमार की मौत?

राजकुमार जाट 2 मार्च 2025 को लापता हो गया था. इसके करीब एक सप्ताह बाद 9 मार्च को उसका शव राजकोट-अहमदाबाद हाईवे पर तारगढ़िया ओवरब्रिज के पास मिला था. शव उस जगह से करीब 51 किलोमीटर दूर मिला था, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था. मृतक जिस कपड़े में घर से निकला था. उसका पता अभी तक नहीं चल सका है.

CCTV फुटेज में क्या?

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि जांच के दौरान 21 अलग-अलग स्थानों के CCTV फुटेज मिले हैं, जिसमें राजकुमार अकेले चलता दिखाई दिया है. इन फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान राजकुमार के मोबाइल फोन से कई वीडियो मिले. इनमें कथित तौर पर वह नग्न अवस्था में भी दिखाई दिया है.

क्या है 51KM पैदल चलने का रहस्य?

जांच के दौरान मिले सीसीटीवी वीडियो में वह हाईवे पर पैदल चलता दिखाई दिया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 51 किमी हाईवे पर पैदल चला है. सरकार के मुताबिक, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति सामान्य तौर पर करीब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है. इस हिसाब से 11 घंटे 29 मिनट में करीब 46 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है. वहीं, 51 किलोमीटर के लिए करीब 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति की जरूरत होगी.

सरकारी वकील हार्दिक दवे ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि यह एक सामान्य अनुमान है, किसी विशेष व्यक्ति की शारीरिक क्षमता का निश्चित आकलन नहीं. राज्य का कहना है कि सैद्धांतिक रूप से इस अवधि में करीब 64 किलोमीटर तक चला जा सकता था, इसलिए 51 किलोमीटर की दूरी तय करना पूरी तरह असंभव नहीं है.

क्या नशे में था राजकुमार?

सरकार ने एक वीडियो भी कोर्ट में चलाया, जिसमें राजकुमार कपड़े उतारते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो को विशेषज्ञ के पास भेजकर यह राय मांगी गई कि क्या उसके व्यवहार से किसी नशीले पदार्थ के प्रभाव में होने का संकेत मिलता है. अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या मृतक ने वास्तव में कोई नशीला पदार्थ लिया था या नहीं और यदि लिया था तो उसे कहां से मिला.

कहां हैं वह कपड़े, जिसे पहनकर घर से निकला था राजकुमार?

मामले में सबसे अहम सवाल राजकुमार के शुरुआती कपड़ों को लेकर है. परिवार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि राजकुमार नीली जींस और हल्के नीले रंग की शर्ट पहनकर घर से निकला था.ये कपड़े कभी तक बरामद नहीं हुए. अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये कपड़े कहां गायब हो गए.

पहले सड़क हादसा माना गया था मामला

राजकुमार का शव मिलने के बाद जांचकर्ताओं ने माना था कि हाईवे पर एक लग्जरी बस की चपेट में आने से उसकी मौत हुई. इसके बाद कुवाडावा रोड पुलिस ने लापरवाही से मौत, लोगों की जान को खतरे में डालने और तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने सहित मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी.

पिता ने जताई हत्या की आशंका

मृतक के पिता रतनलाल जाट ने इसे हादसा मानने से इनकार किया और अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई. उन्होंने कुछ लोगों की भूमिका की जांच नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया और मामले की जांच CBI से कराने की मांग की. जुलाई में कोर्ट ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे.

परिजनों ने इन लोगों पर जताया शक?

रतनलाल जाट ने गोंडल से दो बार BJP विधायक रहे जयराजसिंह जडेजा और उनके बेटे गणेश गोंडल की भूमिका की जांच किए जाने की मांग की थी. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले में तकनीकी सबूतों, गवाहों के बयानों और अन्य पहलुओं की जांच की गई है. गणेश गोंडल का नार्को एनालिसिस भी कराया गया, लेकिन सरकार के अनुसार उसका नतीजा अभियोजन पक्ष के पक्ष में नहीं था.

अब आगे क्या?

राजकुमार जाट की मौत के आखिरी घंटों में वास्तव में क्या हुआ, इसे लेकर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. 51 किलोमीटर की दूरी, 11 घंटे 29 मिनट की समय-सीमा, 21 CCTV फुटेज, नग्न अवस्था में घूमने का कथित वीडियो और गायब कपड़े इस मामले के महत्वपूर्ण सवाल बने हुए हैं.

गुजरात हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को करेगा. कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजकुमार की मौत वास्तव में सड़क हादसा थी या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी.

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