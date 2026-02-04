FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने SC में खुद पेश की दलील, कहा- बंगाल में चुनाव आयोग नहीं, बंगाल आयोग काम कर रहा

आज 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी दलील पेश की. उन्होंने माइक्रोऑब्जर्वर्स की नियु्क्ति पर सवाल उठाए.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 04, 2026, 02:49 PM IST

SIR के खिलाफ ममता बनर्जी ने SC में खुद पेश की दलील, कहा- बंगाल में चुनाव आयोग नहीं, बंगाल आयोग काम कर रहा

Mamata Banerjee Supreme Court

SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की. ममता बनर्जी ने अपनी दलील में माइक्रोऑब्जर्वर्स की नियु्क्ति पर सवाल उठाए. इसके साथ ही चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग वॉट्सऐप आयोग से संचालित किया जा रहा है. यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने सु्प्रीम कोर्ट में अपनी दलील खुद पेश की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, 9 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. ममता बनर्जी, मोस्तारी बानू, TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर CJI सूर्य कांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई की. 

SIR में केवल नाम हटाने का काम हो रहा है- ममता बनर्जी

SIR में केवल नाम हटाने का काम हो रहा है. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि SIR की प्रक्रिया में कवल नाम हटान का काम किया जा रहा है. ममता ने कहा, 'कोई बेटी शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो उससे सवाल किया जा रहा है कि वह पति का सरनेम क्यों इस्तेमाल कर रही है. गरीब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उनका भी नाम हटा दिया जा रहा  है.' 

ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के लोगों से आधार के साथ एक और सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है. जबकि दूसरे राज्यों में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जाती है. 

चुनाव अधिकारी की कोई भूमिका नहीं रह गई है- ममता बनर्जी

माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'चुनाव अधिकारी की कोई भूमिका नहीं रह गई है. BJP शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गये हैं, जिनका काम नाम हटाना है. पहले चरण में 58 लाख नाम हटा दिए गए. कई लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया. यह चुनाव आयोग नहीं, बल्कि वॉट्सऐप आयोग यह सब कर रहा है. सारे निर्देश वॉट्सऐप से आ रहे हैं.'

9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के लिए अगली तारीख 9 फरवरी तय की गई है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से 9 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है. 

 

