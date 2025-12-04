FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पुतिन के दौरे के बीच भारत का बड़ा फैसला, भारत ने रूस से न्यूक्लियर-पावर्ड सबमरीन किराये पर ली, 10 साल के लिए 2 बिलियन डॉलर होगा किराया | राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री की मुलाकात, नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे दोनों, शहीदों को श्रद्धांजलि दी

भारत

भारत

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक पर कार्रवाई, हुमायूं कबीर को TMC ने पार्टी से निकाला

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक अब टीएमसी की तरफ से बड़ी कार्यवाई की गई है. पार्टी ने विधायक को राजनीतिक दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 04, 2025, 02:42 PM IST

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले विधायक पर कार्रवाई, हुमायूं कबीर को TMC ने पार्टी से निकाला

West bengal news

तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया है.  उन्होंने हाल ही में इसी जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की योजना का ऐलान किया है. अब पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दियाया है. पश्चिम बंगाल के नगर मामलों और शहरी विकास मंत्री और कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि पार्टी ने उनकी हालिया गतिविधियों के कारण यह फैसला लिया है, जिसमें धार्मिक जोश के साथ राजनीति की बू भी आ रही थी, जिसे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना है.

पार्टी कबीर से सोई संबंध नहीं रखेगी

हकीम ने कहा, “पार्टी कबीर से सोई संबंध नहीं रखेगी. बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करके, उन्होंने असल में 1992 की असली बाबरी मस्जिद की कड़वी यादों को फिर से जगाने की कोशिश की है. हमें लगता है कि उनके हाल के कामों में भाजपा का भी हाथ है. हमें यह भी लगता है कि भाजपा कबीर को आगे करके बांटने वाली राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रही है.” निलंबन के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कबीर ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना इस्तीफा देंगे, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वह पार्टी से इस्तीफा देंगे या विधायक पद से या दोनों से दे सकते हैं.

मैं हकीम ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

कबीर ने कहा, “मैं हकीम ने जो कहा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा. मैं कल अपना इस्तीफा दूंगा.” पहले ही, कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच के सामने एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने की कबीर की घोषणा को चुनौती दी गई है.

मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में उस जमीन को लेकर भी विवाद बढ़ गया है, जिसे कबीर ने प्रस्तावित निर्माण स्थल बताया था. जमीन के मालिक मुर्शिदाबाद के एक किसान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वह न तो जमीन बेचेंगे और न ही किसी को उस पर बाबरी मस्जिद बनाने देंगे.


उन्होंने प्रॉपर्टी के चारों ओर एक चारदीवारी भी बना दी है। हालांकि, कबीर ने कड़ी चुनौती देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए "अपनी जान भी दे देंगे
 

