कौन थे आशीष बनर्जी? बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जिनका TMC कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉ. आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह उनके आवास के पास स्थित पार्टी कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉ. आशीष बनर्जी का शव उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका हुआ मिला. रविवार (16 अगस्त 2026) सुबह जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, हड़कंप मच गया और टीएमसी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे इस दुखद घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि यह साफ हो सके कि इसके पीछे क्या वजह थी.

पांच बार के विधायक और ममता बनर्जी के करीबी

डॉ. आशीष बनर्जी (74) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था. वे रामपुरहाट विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे. जब राज्य में पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर वे लंबे समय तक राज्य के शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके थे. इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद भी संभाला था.

हालिया चुनाव में मिली थी हार

राजनीतिक सफर में कई दशकों तक मजबूत पकड़ रखने वाले आशीष बनर्जी के लिए इस साल हुआ राज्य विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहा था. इस चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी ध्रुव साहा से हार का सामना करना पड़ा था.

रामपुरहाट के हत्तालापाड़ा इलाके में स्थित उनके आवास के पास हुई इस घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है और स्थानीय नेता व समर्थक गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की आधिकारिक जांच जारी है.

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