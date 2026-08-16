FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
सोना खरीदने का आ गया है बेहतरीन मौका? जानें तेज रफ्तार के बीच निवेशकों के लिए Buy, Hold और Wait का सही रास्ता क्या है

सोना खरीदने का आ गया है बेहतरीन मौका? जानें तेज रफ्तार के बीच निवेशकों के लिए Buy, Hold और Wait का सही रास्ता क्या है

कौन थे आशीष बनर्जी? बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जिनका TMC कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव

कौन थे आशीष बनर्जी? बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जिनका TMC कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव

गोल्ड ने दिया शानदार रिटर्न, अब आगे क्या? खरीदें या मुनाफा वसूलें

गोल्ड ने दिया शानदार रिटर्न, अब आगे क्या? खरीदें या मुनाफा वसूलें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन थे आशीष बनर्जी? बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जिनका TMC कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉ. आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह उनके आवास के पास स्थित पार्टी कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 16, 2026, 09:35 AM IST

कौन थे आशीष बनर्जी? बंगाल के पूर्व डिप्टी स्पीकर, जिनका TMC कार्यालय में फंदे से लटका मिला शव

आशीष बनर्जी और ममता बनर्जी (File Photo- X)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉ. आशीष बनर्जी का शव उनके घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में फंदे से लटका हुआ मिला. रविवार (16 अगस्त 2026) सुबह जैसे ही यह खबर इलाके में फैली, हड़कंप मच गया और टीएमसी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि वे इस दुखद घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि यह साफ हो सके कि इसके पीछे क्या वजह थी.

पांच बार के विधायक और ममता बनर्जी के करीबी

डॉ. आशीष बनर्जी (74) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद करीबी और भरोसेमंद माना जाता था. वे रामपुरहाट विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने गए थे. जब राज्य में पहली बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर वे लंबे समय तक राज्य के शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके थे. इसके अलावा, उन्होंने विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद भी संभाला था.

हालिया चुनाव में मिली थी हार

राजनीतिक सफर में कई दशकों तक मजबूत पकड़ रखने वाले आशीष बनर्जी के लिए इस साल हुआ राज्य विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहा था. इस चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी ध्रुव साहा से हार का सामना करना पड़ा था.

रामपुरहाट के हत्तालापाड़ा इलाके में स्थित उनके आवास के पास हुई इस घटना से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है और स्थानीय नेता व समर्थक गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है और मामले की आधिकारिक जांच जारी है. 

ये भी पढ़ें- क्या 6 महीने से कतर के कब्जे में हैं ईरान के 3 पायलट? तेहरान के दावे पर दोहा ने दिया ये जवाब

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? जानें 15 अगस्त को कितने मैच जीते और हारे
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Independence Day पर शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
ब्लाइंड स्कूल से लेकर कैंब्रिज तक पढ़ाई और फिर IIT मद्रास में प्रोफेसर...कैसे एक टीचर के भरोसे ने बदल दी Hemachandran Karah की जिंदगी?
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
हिमाचल में स्कूलिंग, अमेरिका से MBA... जानें कितने पढ़े-लिखे हैं सुखबीर सिंह बादल
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
Independence Day Watchlist: 'गांधी' से 'भगत सिंह' तक, 15 अगस्त पर इन 7 फिल्मों में देखें इंकलाब और अहिंसा की झलक
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement