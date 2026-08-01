क्या सुवेंदु अधिकारी थे निशाने पर? पश्चिम बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया, जानें पूरा मामला

पश्चिम बंगाल पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार की गई महिला का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक हस्तियों की संवेदनशील निजी जानकारी हासिल करने के लिए भी किया गया था. पुलिस 'हनी-ट्रैपिंग' के एंगल से भी जांच कर रही है.

पश्चिम बंगाल STF ने पकड़ा जैश का संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल

हमीम मंडल की सहयोगी अर्पिता सरकार भी झारखंड से गिरफ्तार

हमीम मंडल के कश्मीर में सज्जाद भट समूह से सीधे संबंध थे

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध ऑपरेटिव हमीम मंडल से जुड़ी एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है. अर्पिता सरकार नाम की इस महिला को शुक्रवार, 31 जुलाई को झारखंड के साहिबगंज से अरेस्ट करने के बाद बंगाल के बर्धमान ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, जैश के सदस्य हमीम मंडल ने अर्पिता सरकार का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के नेताओं से संपर्क बनाने और उनके बारे में निजी जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया था. इससे पहले मोहम्मद हमीम मंडल को गुरुवार, 30 जुलाई को बर्धमान शहर से गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस को सुवेंदु अधिकारी से जुड़े दस्तावेज मिले

समाचार एजेंसी IANS ने पुलिस के हवाले से बताया है कि एसटीएफ ने हमीम मंडल से पूछताछ के दौरान अर्पिता सरकार के उससे कथित संबंधों का पता लगाया. इन सुरागों के आधार पर एसटीएफ की एक टीम साहिबगंज गई और स्थानीय पुलिस की मदद से अर्पिता को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि हमीम मंडल को जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया, वहां तलाशी के दौरान एसटीएफ को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के शेड्यूल और गतिविधियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे. इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी संभावित टारगेट हो सकते थे.

'हनी-ट्रैपिंग' के एंगल की भी जांच

अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल एसटीएफ पूरे मामले में 'हनी-ट्रैपिंग' के एंगल की भी जांच कर रही है. अर्पिता सरकार को कोलकाता की अदालत में पेश किया जाएगा जिसके बाद अभियोजन पक्ष आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस कस्टडी की मांग करेगा.

बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने हमीम मंडल को 14 दिन की एसटीएफ कस्टडी में भेज दिया है. एसटीएफ ने बताया है कि पूछताछ के दौरान अर्पिता सरकार का नाम सामने आया, जिसके बाद साहिबगंज में छापेमारी की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

एसटीएफ सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि हमीम मंडल के कश्मीर में सज्जाद भट समूह से सीधे संबंध थे. सज्जाद भट की पहचान 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य आरोपी के तौर पर हुई थी. जांच टीम को शक है कि हमीम मंडल इस समूह से करीबी तौर पर जुड़ा हुआ था. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय खुफिया इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार समय-समय पर सुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करती रही है और उसे बढ़ाती रही है, क्योंकि इनपुट में चरमपंथी संगठनों से संभावित खतरों का संकेत मिला था.

पूरे मामले के बारे में सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह एक संवेदनशील मामला है. STF और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसे देख रहे हैं. हो सकता है कि इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय संबंध हों, पुलिस जांच कर रही है.