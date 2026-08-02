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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

CJP प्रोटेस्ट में जंतर-मंतर दहलाने की थी साजिश! जैश संदिग्ध की गर्लफ्रेंड की पोस्ट से खुली पोल, दोनों गिरफ्तार

संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बवाल करने और मुख्यमंत्री समेत कई बड़े नेताओं की रेकी करने की साजिश रची थी.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Aug 02, 2026, 12:47 PM IST

CJP प्रोटेस्ट में जंतर-मंतर दहलाने की थी साजिश! जैश संदिग्ध की गर्लफ्रेंड की पोस्ट से खुली पोल, दोनों गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी (Image Source- IANS)

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  • STF ने पाकिस्तान समर्थित 'जैश-ए-मोहम्मद' के संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया
  • दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन में घुसकर माहौल बिगाड़ने का प्लान था
  • संदिग्ध को राज्य के मुख्यमंत्री की सुरक्षा का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई थी
  • आरोपी की साथी अर्पिता सरकार भी गिरफ्तार, दोनों के पास इंटरनेशनल सिम कार्ड मिले

पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार (31 जुलाई 2026) को पूर्वी बर्धमान जिले से हाकिम मोंडल नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके तार पाकिस्तान के खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं. पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि इस संदिग्ध का मकसद दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शन में सेंध लगाना और राज्य के मुख्यमंत्रियों समेत प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाना था.

जंतर-मंतर पर बवाल कराने की थी साजिश

एसटीएफ के महानिरीक्षक गौरव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने हाकिम मोंडल को एक बहुत ही खतरनाक काम सौंपा था. योजना ये थी कि उसे पुलिस की वर्दी पहनकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में घुसना था. पुलिस की वर्दी में वहां जाकर उसका मकसद हंगामा और अफरा-तफरी फैलाना था, ताकि माहौल बिगड़े और कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो जाए.

मुख्यमंत्री की रेकी और हाई-प्रोफाइल टारगेट

इसके अलावा, आरोपी के निशाने पर प्रदेश के बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी थे. पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स ने उसे मुख्यमंत्री की हर हलचल पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा प्रणाली का जायजा लेने को कहा था. उससे ये जानकारी जुटाने को कहा गया था कि किन-किन जगहों पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा थोड़ी कमजोर या ढीली रहती है, ताकि किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके. कोर्ट ने आरोपी की संगीन गतिविधियों को देखते हुए उसे 14 दिनों की एसटीएफ रिमांड पर भेज दिया है.

हनीट्रैप और मंत्री के बेटे के अपहरण का प्लान 

इस मामले में केवल हाकिम ही नहीं, बल्कि उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार को भी पुलिस ने झारखंड से धर दबोचा है. जांच में सामने आया है कि अर्पिता कई मशहूर हस्तियों और नेताओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे गोपनीय जानकारियां हासिल करती थी और उन्हें हाकिम तक पहुंचाती थी.

ये दोनों मिलकर बंगाल के एक मंत्री के बेटे को हनीट्रैप में फंसाने, उसका अपहरण करने और उसके परिवार से मोटी रकम वसूलने की साजिश रच रहे थे. पुलिस को अर्पिता की व्हाट्सएप चैट से पाकिस्तान से जुड़े सीधे कनेक्शन के सबूत मिले हैं.

सोशल मीडिया से माइंडवॉश

अधिकारियों के मुताबिक, हाकिम और अर्पिता पाकिस्तान के कुख्यात शहजाद भट्टी गैंग के इशारे पर काम कर रहे थे. यह गैंग मुख्य रूप से युवाओं का माइंडवॉश करने, आतंकी भर्ती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल है. हाकिम भी सोशल मीडिया के जरिए ही इस नेटवर्क के संपर्क में आया था.

एसटीएफ को इनके पास से ब्रिटेन और मैक्सिको के जारी किए गए इंटरनेशनल सिम कार्ड मिले हैं. आशंका है कि इन विदेशी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे आकाओं और स्लीपर सेल्स के साथ गुप्त और कोड भाषा में बातचीत करने के लिए किया जाता था.

कैसे खुली इस खतरनाक नेटवर्क की पोल?

हाकिम और अर्पिता की मुलाकात चार साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी. STF जब एक हनीट्रैप मामले की जांच कर रही थी, तब उनकी नजर सबसे पहले अर्पिता के सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट पर पड़ी. जब कड़ियों को जोड़ा गया, तो हाकिम मोंडल का नाम सामने आया और एक-एक करके इस बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश हो गया.

फिलहाल, एसटीएफ इस बात का पता लगा रही है कि इस मॉड्यूल में और कितने लोग शामिल हैं और इनके तार सीमा पार कहां-कहां तक फैले हुए हैं. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है.

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