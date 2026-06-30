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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बंगाल में कितना कम हुआ OBC आरक्षण कोटा? नई लिस्ट में जगह बनाने वाली 12 मुस्लिम जातियां कौन सी

बंगाल की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में एक नया संशोधन विधेयक पारित करके ममता बनर्जी और वामपंथी सरकार के समय के ओबीसी आरक्षण के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 30, 2026, 06:30 PM IST

बंगाल में कितना कम हुआ OBC आरक्षण कोटा? नई लिस्ट में जगह बनाने वाली 12 मुस्लिम जातियां कौन सी

बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Image Source- IANS)

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  • बंगाल में ओबीसी आरक्षण का कुल कोटा 17% से घटाकर 7% कर दिया गया 
  • राज्य का कुल आरक्षण 45% से घटकर अब 35% रह गया है
  • नए बदलावों के बाद अब बंगाल की ओबीसी सूची में केवल 66 मूल जातियां ही बची 
  • इनमें 54 हिंदू समुदाय की हैं और 12 मुस्लिम समुदाय की जातियां

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार कड़े और चौंकाने वाले फैसले ले रही है. इसी कड़ी में सोमवार (29 जून 2026) को विधानसभा के जरिए एक बड़ा कदम उठाते हुए ममता बनर्जी और लेफ्ट सरकार के समय के ओबीसी आरक्षण से जुड़े फैसलों को पलट दिया गया है. 

सुवेंदु सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग सरकारी नौकरियों और पदों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया है. इस नए कानून के तहत बंगाल में ओबीसी आरक्षण का कोटा 17 फीसदी से घटाकर सीधे 7 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही, ओबीसी लिस्ट का नए सिरे से पुनर्गठन करके कई जातियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिनमें मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी शामिल है.

आखिर क्या है विवाद की जड़?  

इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा. देश में मंडल कमीशन लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल की तत्कालीन ज्योति बसु सरकार ने 1993 में 66 जातियों को ओबीसी की मूल लिस्ट में रखा था. इसके बाद, साल 2010 में बुद्धदेव भट्टाचार्य की वामपंथी सरकार ने इसमें 42 नई जातियां जोड़ीं और मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण का ऐलान किया. तब ओबीसी को दो श्रेणियों (OBC-A और OBC-B) में बांटा गया था.

2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आईं, तो उन्होंने 2012 में इस लिस्ट को और बड़ा करते हुए 35 नई जातियां और जोड़ दीं. कुल मिलाकर लेफ्ट और ममता सरकार ने 77 नई जातियों को जोड़ा, जिनमें से ज्यादातर (करीब 77 सब-ग्रुप्स) मुस्लिम समुदाय से थे. इसके चलते बंगाल की ओबीसी लिस्ट में मुस्लिम जातियों का प्रतिनिधित्व 86% से 90% तक पहुंच गया था.

कोर्ट का फैसला और सुवेंदु सरकार का एक्शन 

ओबीसी लिस्ट में बिना किसी ठोस सर्वे के एक खास समुदाय की जातियों को शामिल करने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. मई 2024 में हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2010 और 2012 के बीच जोड़ी गई इन 77 जातियों के आरक्षण को पूरी तरह अवैध और असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया. इस फैसले से करीब 12 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए थे.

हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर अब सुवेंदु सरकार ने विधानसभा में कानून पास करके 2010 से पहले वाली मूल व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया है. 17% कोटे को खत्म कर अब केवल 7% आरक्षण रखा गया है.

अब कौन अंदर है और कौन बाहर?

इस नए संशोधन के बाद अब पश्चिम बंगाल की ओबीसी लिस्ट में सिर्फ 66 जातियां ही बची हैं. इनमें 54 हिंदू समुदाय की और केवल 12 मुस्लिम समुदाय की जातियां शामिल हैं.

जो जातियां सूची में सुरक्षित हैं (12 मुस्लिम जातियां)

जोला/जुलाहा (बुनकर), फकीर/साईं, शाह/शाहजी, राइन/कुंजड़ा (सब्जी विक्रेता), शेरशाहबादिया, नई/हज्जाम (नाई), चौदुली मुस्लिम, पहाड़िया मुस्लिम, धुनिया/मंसूरी (रजाई भरने वाले), और कसाई/कुरैशी. ये जातियां 1993 से ही केंद्र और राज्य दोनों की ओबीसी लिस्ट में शामिल हैं और इनका सामाजिक पिछड़ापन पूरी तरह प्रमाणित है.

जो जातियां लिस्ट से बाहर हो गईं

मुस्लिम नेहरिया, हलदर, सानपुई, माली, घोसी, दर्जी, ओस्तागर, इदरीसी, राजमिस्त्री, बटियारा, मोल्ला और धाली जैसे समुदायों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई जातियां उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अब भी ओबीसी के तहत आती हैं, लेकिन बंगाल में बिना किसी पुख्ता सर्वे के इन्हें शामिल करने की वजह से ये कानूनी कसौटी पर टिक नहीं सकीं.

आरक्षण का नया गणित 

इस फैसले से पहले बंगाल में कुल आरक्षण 45 फीसदी तय था, जिसमें एससी (22%), एसटी (6%), ओबीसी-ए (10%), ओबीसी-बी (7%) और दिव्यांगों के लिए 3% शामिल था. अब ओबीसी-ए (10%) की कैटेगरी खत्म होने से राज्य में कुल आरक्षण कोटा घटकर 35 फीसदी रह गया है. सरकार के इस कदम से राज्य की सियासत और कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है. 

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