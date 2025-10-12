दुर्गापुर गैंगरेप केस में CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 'रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए'

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं दो लोगों को पुलिस अब भी तलाश कर रही है. इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बेतुका बयान दिया है आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस जांच कर रही है. अभी तक पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दो अरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. लेकिन इसी बीच प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने बेहद बेतुका बयान दिया है. इस मामले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बनर्जी ने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है.

बच्चियों को खुद की सुरक्षा करना चाहिए

ममता ने कहा कि विशेष रुप से रात के समय लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए. बच्चियों को खुद की सुरक्षा करनी चाहिए. ममता ने इस घटना को शॉकिंग बताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह के अपराध को लेकर हमारी जीरो टॉरलेंस पॉलिसी है. अभी तर तीन आरोपी सलाखों को पीछे पहुंच चुके है. वहीं बाकी की भी पुलिस तलाश कर रही है. इस मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

कॉलेज को सुरक्षा का रखना चाहिए ध्यान

उन्होंने कहा कि 'यह एक निजी कॉलेज है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी. वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक मेरी जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई. मुझ नहीं पता वहां क्या हुआ, कॉलेज को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बहार जाने नहीं देना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि वह इलाका जंगल के पास है किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा. हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

ये था पूरा मामला

दरअसल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उडिशा के जलेश्वर की छात्रा पढ़ाई कर रही थी. ये छात्रा सेकंड ईयर में पढ़ रह थी. तभी वह अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली रास्ते में उसे कई लोगों ने घेर से लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

