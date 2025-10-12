Add DNA as a Preferred Source
Bihar: बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का ऐलान, BJP-JDU बराबर सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

Triskaidekaphobia: होटल में कमरा और फ्लाइट में नहीं होती 13 नंबर की सीट! आखिर इस अंक को 'मनहूस' क्यों मानते हैं लोग?

Bihar: 'अंतिम सांस तक PM मोदी का दूंगा साथ', NDA में सीटों की खींचतान के बीच मांझी का बड़ा बयान

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में कुलदीप यादव ने बनाया महारिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

IND-W vs AUS-W: वनडे क्रिकेट की 'Queen' बनीं स्मृति मंधाना, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड; ऐसा करने वाली बनीं दुनिया की पहली क्रिकेटर

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी कल, यहां जानें पूजा की संपूर्ण सामग्री लिस्ट, सही विधि और शुभ मुहूर्त

दुर्गापुर गैंगरेप केस में CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 'रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए'

IND vs WI 2nd Test Day 3 Highlights: वेस्टइंडीज का जबरदस्त कमबैक, कैम्पबेल-होप ने करवाई वापसी, दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम

मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला

भारत

दुर्गापुर गैंगरेप केस में CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 'रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए'

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है वहीं दो लोगों को पुलिस अब भी तलाश कर रही है. इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने एक बेतुका बयान दिया है आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 12, 2025, 05:01 PM IST

दुर्गापुर गैंगरेप केस में CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा 'रात में लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए'

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर गैंगरेप केस में पुलिस जांच कर रही है. अभी तक पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं दो अरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. लेकिन इसी बीच प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी ने बेहद बेतुका बयान दिया है. इस मामले पर ममता बनर्जी ने कहा है कि लड़कियों को रात में बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बनर्जी ने कहा कि इस मामले में उनकी सरकार को घसीटना सही नहीं है क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेज की है. 

बच्चियों को खुद की सुरक्षा करना चाहिए

ममता ने कहा कि विशेष रुप से रात के समय लड़कियों को बाहर जाने नहीं देना चाहिए. बच्चियों को खुद की सुरक्षा करनी चाहिए.  ममता ने इस घटना को शॉकिंग बताते हुए कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. इस तरह के अपराध को लेकर हमारी जीरो टॉरलेंस पॉलिसी है. अभी तर तीन आरोपी सलाखों को पीछे पहुंच चुके है. वहीं बाकी की भी पुलिस तलाश कर रही है. इस मामले से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. 

कॉलेज को सुरक्षा का रखना चाहिए ध्यान

उन्होंने कहा कि 'यह एक निजी कॉलेज है. तीन हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर तीन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था. ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी. वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहां तक मेरी जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई. मुझ नहीं पता वहां क्या हुआ, कॉलेज को लड़कियों की सुरक्षा के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बहार जाने नहीं देना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि वह इलाका जंगल के पास है किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा. हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी. 

ये था पूरा मामला

दरअसल पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में उडिशा के जलेश्वर की छात्रा पढ़ाई कर रही थी. ये छात्रा सेकंड ईयर में पढ़ रह थी. तभी वह अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए कॉलेज से बाहर निकली रास्ते में उसे कई लोगों ने घेर से लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

 

