पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्थिति तनावपूर्ण है. दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की वजह से माहौल गरम बना हुआ है. पुलिस की ओर से बताया गया है कि बीरभूम के सैथिया में दो ग्रुप में बहस हो गई थी. इसके बाद बहस ने झड़प का रूप ले लिया. आगे चलकर स्थिति हिंसक झड़प में तब्दील हो गई. एक ग्रुप के लोगों पर दूसरे ग्रुप वालों ने नशे में होने का आरोप लगाया है. वहीं दूसरे गुट के ऊपर विवाद खड़ा करने और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया गया है. स्थिति की नजाकत को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुख्ता कदम उठाए गए हैं. पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक सैंथिया में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है. मीडिया की खबरों के अनुसार होली के उत्सव के दरम्यान सैंथिया में दो गुटों के बीच हिंसा भड़क गई थी. इसी वजह से सरकार ने इंटरनेट बंद करने के इस कदम को उठाया है.

