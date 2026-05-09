FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
West Bengal CM Suvendu Adhikari: घोषणा पत्र की Priority List तैयार, सत्ता संभालते ही सबसे पहले लागू होंगे ये बड़े वादे

West Bengal CM Suvendu Adhikari: घोषणा पत्र की Priority List तैयार, सत्ता संभालते ही सबसे पहले लागू होंगे ये बड़े वादे

बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए BJP का क्या है रोडमैप? जानिए पूरा प्लान

बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए BJP का क्या है रोडमैप? जानिए पूरा प्लान

तमिलनाडु और बंगाल पर कितना कर्ज, एक बंगाली पर कितनी देनदारी, बेरोजगारी का स्‍तर क्‍या? आंकड़ों पर नहीं कर पाएंगे यकीन

तमिलनाडु और बंगाल पर कितना कर्ज, एक बंगाली पर कितनी देनदारी, बेरोजगारी का स्‍तर क्‍या? आंकड़ों पर नहीं कर पाएंगे यकीन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?

Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों 2026 में मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?

Numerology: जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज

जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज

Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा

Homeभारत

भारत

बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए BJP का क्या है रोडमैप? जानिए पूरा प्लान

पश्चिम बंगाल की राजनीति में अवैध घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिसने सत्ता की दिशा और जनसांख्यिकी, दोनों को प्रभावित किया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : May 09, 2026, 10:59 AM IST

बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए BJP का क्या है रोडमैप? जानिए पूरा प्लान
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठ दशकों से एक संवेदनशील और ध्रुवीकरण करने वाला मुद्दा रहा है. भारत-बांग्लादेश सीमा की भौगोलिक जटिलता और ऐतिहासिक कारणों से अवैध अप्रवास राज्य की जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे को केंद्र में रखकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर तीखे हमले किए हैं. अब जब राज्य में सत्ता बीजेपी के पास आ गई है तो ये मुद्दा और चर्चा में है. भाजपा का एजेंडा स्पष्ट है- घुसपैठ को पूरी तरह से रोकना और राज्य को भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ से मुक्त कराना.

बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा और बयानबाजी

बीजेपी का प्राथमिक राजनीतिक नैरेटिव यह है कि टीएमसी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध घुसपैठियों को संरक्षण दिया है. भाजपा नेताओं के बयानों में अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी घुसपैठियों को राशन कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें अपना स्थायी मतदाता बना रही है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई रैलियों में दोहराया है कि भाजपा के सत्ता में आने पर एक भी घुसपैठिया बंगाल में प्रवेश नहीं कर पाएगा. उनका तर्क है कि घुसपैठ न केवल राज्य की सुरक्षा बल्कि पूरे देश की अखंडता के लिए खतरा है क्योंकि यह घुसपैठिए देश के अन्य हिस्सों में भी फैल जाते हैं. 

एक सामाजिक-आर्थिक समस्या

बीजेपी का एजेंडा केवल सीमा पर कड़ाई करने तक सीमित नहीं है. पार्टी इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में भी प्रस्तुत करती है. भाजपा का दावा है कि अवैध घुसपैठ बंगाल के मूल निवासियों, विशेष रूप से युवाओं के रोजगार के अवसरों को खा रही है, गरीबों के राशन पर कब्जा कर रही है और राज्य की जनसांख्यिकी को बदल रही है. पार्टी मोटा भाई (सिंडिकेट) राज और भ्रष्टाचार को भी घुसपैठ से जोड़ती है, यह आरोप लगाते हुए कि एक अवैध तंत्र घुसपैठ और तस्करी को बढ़ावा दे रहा है.

एक्शन प्लान क्या है? 

घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा का एक्शन प्लान एक त्रिकोणीय रणनीति पर आधारित है, जिसे पार्टी "डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट" यानी पहचान, हटाना और निकालना कहती है. यह रणनीति घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देती है.

बॉर्डर फेंसिंग और सख्ती

एक्शन प्लान का पहला चरण सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करना है. भाजपा ने सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक भूमि केंद्र सरकार को आवंटित करने का वादा किया है. भाजपा का मानना है कि बाड़ लगाने का काम पूरा होने से अवैध प्रवेश को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है. इसके साथ ही, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को और अधिक अधिकार देने और अत्याधुनिक तकनीकों जैसे- ड्रोन, सेंसर, का उपयोग करने की बात भी कही गई है.

अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना

भाजपा ने बंगाल में सत्ता में आने पर घुसपैठियों की पहचान करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का संकल्प लिया है. पार्टी का वादा है कि वे मतदाता सूचियों और अन्य सरकारी रिकॉर्ड की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वैध नागरिकों के नाम ही इसमें शामिल हों. अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना भाजपा के लिए एक प्रमुख लक्ष्य है.

घुसपैठियों को किया जाएगा डिपोर्ट

भाजपा के एक्शन प्लान का सबसे विवादास्पद और दृढ़ हिस्सा घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना यानी डिपोर्ट करना है. अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध अप्रवासियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा. इसके लिए वे बांग्लादेश सरकार के साथ द्विपक्षीय बातचीत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तेज करने का वादा करते हैं.

हालांकि, नागरिकता की पुष्टि और स्वीकार्यता को लेकर बांग्लादेश के साथ अक्सर कूटनीतिक चुनौतियां आती रही हैं. इसके अतिरिक्त, भाजपा ने घुसपैठियों को रखने के लिए डिटेंशन कैंप स्थापित करने की बात भी कही है, ताकि डिपोर्टेशन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहां रखा जा सके. 

क्या है बड़ी चुनौती?

पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा केवल सीमा सुरक्षा का नहीं है, यह पहचान, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों से जुड़ा एक गहरा राजनीतिक मुद्दा है. भाजपा ने इसे अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाकर बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है.

पार्टी के भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ मुक्त बंगाल बनाने के संकल्प उनके मतदाताओं को आकर्षित किया है. भाजपा के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के एक्शन प्लान पर अमल करना, विशेष रूप से डिपोर्टेशन, कूटनीतिक और लॉजिस्टिक रूप से एक बड़ी चुनौती है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?
Mother’s Day पर सिर्फ पोस्ट नहीं, बढ़ रहा है ‘इमोशनल खर्च’: क्यों 2026 में मां के लिए लोग पहले से ज्यादा भावुक और बेचैन हैं?
Numerology: जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज
जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
Surya Gochar: इन 6 राशियों को सूर्य देने आ रहे मनचाहा वरदान, जिस चीज में डालेंगे ये हाथ सक्सेस और पैसा मिलता जाएगा
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 8 May: कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement