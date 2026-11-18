पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला किया है. बीते 25 साल में जो लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं, उनकी फैमिली के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला किया है. बीते 25 साल में जो लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं, उनकी फैमिली के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी.

बंगाल सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक, बीते 25 साल में पश्चिम बंगाल में हिंसा के शिकार लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सरकार की इस पॉलिसी में ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट के शासनकाल को शामिल किया गया. इस दौरान प्रदेश में राजनीतिक हिंसाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं.

पीड़ित परिवार के सदस्य को मिलेगी ग्रुप D की नौकरी

नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को ग्रुप डी की नौकरी देगी. पीड़ित परिवार के एक सदस्य को वेरिफिकेशन के बाद सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसको लेकर अब योग्य परिवार के लोगों से आवेदन मांगे गए हैं. योग्य कैंडिडेट 17 नवंबर, 2026 से 7 दिसंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

अक्टूबर में कैबिनेट ने प्रस्ताव किया था पास

बंगाल कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को ही राजनीतिक हिंसा के पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था. टीओआई ने सूत्रों के हवाले से बताया अधिकारियों को 2019 के लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान मारे गए लोगों की फैमिली के बारे में डिटेल जुटाने को कहा गया था.

एक अधिकारी ने बताया ने बताया, 'यह योजना 2021 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान और बाद में हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को कवर करेगी. हालांकि, यह योजना केवल इन संसदीय और विधानसभा चुनावों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार पिछले 25 साल में पंचायत और दूसरे चुनावों से जुड़ी राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के परिवारों को भी इस योजना के दायरे में शामिल करने की योजना बना रही है.'

2016 के बाद बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी बीजेपी

2016 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बंगाल में एक प्रमुख विपक्षी पार्टी बन गई थी. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 40 फीसदी से ज्यादा वोट मिले और सीटों की संख्या 2 से बढ़कर 18 हो गई थी. इस दौरान बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी क्योंकि टीएमसी के खाते से 16 सीटें कम हो गई थीं. उसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा और 2026 के विधानसभा चुनाव में हिंसा बढ़ गई. हालांकि टीएमसी की ओर से हिंसा के आरोप नकार दिए गए थे.

सरकारी नौकरी मिलने का क्या होगा प्रोसेस?

-17 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच योग्य उम्मीदवार आवेदन करेंगे.

-जिला प्रशासन उम्मीदवारों के आवेदन को रिव्यू करेगा.

-जिला स्तर पर ही डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन होगा.

-दस्तावेज करेक्ट पाए जाने पर योग्य उम्मीदवार को सरकारी जॉब दी जाएगी.

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