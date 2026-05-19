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फाल्टा में वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने छोड़ दिया मैदान, आखिर क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार?

चुनावी धांधली के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार ने अचानक चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : May 19, 2026, 04:32 PM IST

फाल्टा में वोटिंग से पहले ही ममता बनर्जी के उम्मीदवार ने छोड़ दिया मैदान, आखिर क्यों किया चुनाव लड़ने से इनकार?
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पश्चिम बंगाल की सियासत में सत्ता परिवर्तन होते ही इसके जमीनी और सियासी असर साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं. इसका सबसे ताजा और हैरान करने वाला उदाहरण फाल्टा विधानसभा सीट पर देखने को मिला है. चुनावी धांधली के गंभीर आरोपों के चलते फाल्टा सीट पर आगामी 21 मई को पुनर्मतदान होना तय हुआ है. लेकिन इस दोबारा होने वाली वोटिंग के प्रचार थमने से ठीक पहले, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कद्दावर उम्मीदवार जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं.

मंगलवार (19 मई 2026) दोपहर को उन्होंने इसका आधिकारिक ऐलान करते हुए कहा कि वे अब इस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहेंगे. फाल्टा विधानसभा सीट पिछले 15 सालों से टीएमसी का एक बेहद अभेद्य और मजबूत किला मानी जाती रही है.

21 मई को दोबारा वोटिंग

इस इलाके के सियासी गलियारों में जहांगीर खान की तूती बोलती थी. इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला टीएमसी के जहांगीर खान और बीजेपी के देवांग्शु पांडा के बीच माना जा रहा था. गत 29 अप्रैल को जब इस सीट पर मतदान हुआ, तो व्यापक स्तर पर धांधली की शिकायतें आईं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहां 21 मई को दोबारा वोटिंग कराने का फैसला किया. 

इसी बीच, 4 मई को आए बंगाल चुनाव के नतीजों ने फाल्टा के पूरे सियासी समीकरण को ही उलट-पुलट कर रख दिया. सूबे से ममता बनर्जी की विदाई हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की कमान संभाल ली. राज्य में नए मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी के आते ही फाल्टा सीट को बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और मुख्यमंत्री ने खुद इस क्षेत्र का मोर्चा संभाल लिया. 

जहांगीर खान ने क्या कहा?

वहीं, जहांगीर खान ने कहा कि उन्होंने दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फाल्टा के विकास के लिए विशेष पैकेज का वादा किया था. दूसरी ओर, अधिकारी ने जहांगीर के फैसले पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि वह भाग गए क्योंकि उन्हें कोई पोलिंग एजेंट नहीं मिला.  

टीएमसी ने बताया व्यक्तिगत फैसला

इस बीच, टीएमसी ने एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र में उसके 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चुनाव आयोग अभी भी आंखें मूंदे हुए है. जहांगीर खान द्वारा फाल्टा पुनर्मतदान से हटने का निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय है, न कि पार्टी का. दबाव के बावजूद, हमारे कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत बने हुए हैं और एजेंसियों तथा प्रशासन के जरिए बीजेपी द्वारा फैलाए जा रहे डर का लगातार विरोध कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग आखिरकार दबाव के आगे झुक गए और उन्होंने चुनावी मैदान से हटने का फ़ैसला कर लिया. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.

जब 'सिंघम' के आगे झुके 'पुष्पा'

फाल्टा का ये चुनावी मुकाबला महज एक राजनीतिक जंग न रहकर किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा रोमांचक हो गया था. इसकी शुरुआत तब हुई जब चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के बेहद कड़क और तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को यहां का पर्यवेक्षक नियुक्त किया. अजय पाल शर्मा ने इलाके में आते ही सख्त लहजे में संदेश दिया था कि यहां किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी.

इस चुनौती के जवाब में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने एक चुनावी जनसभा में फिल्मी अंदाज में पलटवार करते हुए खुलेआम कहा था, "अगर तुम सिंघम हो, तो मैं पुष्पा हूं. पुष्पराज, झुकेगा नहीं." सोशल मीडिया रील्स और रैलियों में उनके इस आक्रामक तेवर को देखकर किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे मतदान से ठीक दो दिन पहले पूरी तरह घुटने टेक देंगे.

कैसे ढीले पड़े तेवर?

राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस का रुख पूरी तरह बदल गया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जहांगीर खान के सबसे करीबी और फाल्टा पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सैदुल खान पर जानलेवा हमले और हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी. प्रशासन की इस कड़क घेराबंदी के बाद जहांगीर खान के समर्थकों में कानूनी कार्रवाई का खौफ बैठ गया.

आलम यह था कि जहांगीर के साथ प्रचार करने के लिए स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता आगे नहीं आ रहा था. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अलग-थलग पड़ चुके और कानूनी शिकंजे से घिरे जहांगीर खान ने आखिरकार मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा.

अब आगे क्या होगा?

जहांगीर खान के हटने से बीजेपी उम्मीदवार देवांग्शु पांडा की जीत की राह बेहद आसान हो गई है. हालांकि, तकनीकी और कानूनी रूप से 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि मैदान में अभी भी सीपीएम के शंभू कुर्मी और कांग्रेस के अब्दुर रज्जाक डटे हुए हैं. चुनावी मैदान में भले ही उम्मीदवार बाकी हों, लेकिन अब फाल्टा के इस सियासी दंगल का नतीजा लगभग साफ नजर आ रहा है.

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