बंगाल में होने वाला है बड़ा 'खेला'! रातों-रात बदला ट्रेंड, फलोदी सट्टा बाजार के लेटेस्ट आंकड़ों ने मचाई खलबली

West Bengal Election 2026 Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भविष्यवाणियों के बाजार ने हलचल तेज कर दी है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों की घड़ी जैसे-जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक गलियारों में धुकधुकी बढ़ती जा रही है. 4 मई 2026 को आने वाले परिणामों से पहले पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हैं. इस चुनावी महाकुंभ में जहां राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं भविष्यवाणियों और सट्टा बाजार का पारा भी सातवें आसमान पर है.

विशेष रूप से राजस्थान का सुप्रसिद्ध फलोदी सट्टा बाजार, जो अपने सटीक अनुमानों के लिए जाना जाता है, बंगाल चुनाव को लेकर एक बड़े 'यूटर्न' के संकेत दे रहा है.

फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला यूटर्न

बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के मतदान संपन्न होने के बाद फलोदी सट्टा बाजार के समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं. चुनाव की शुरुआत में जो बाजार ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) को स्पष्ट बढ़त दे रहा था, अब उसके सुर बदल गए हैं. सट्टा बाजार के लेटेस्ट आकलन ने एग्जिट पोल और शुरुआती कयासों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) को रेस में काफी आगे ला खड़ा किया है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, फलोदी सट्टा बाजार अब भाजपा को 150 से 152 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखा रहा है, जो पूर्ण बहुमत के आंकड़े से ऊपर है. वहीं, दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को 137 से 140 सीटों के बीच सिमटता हुआ आंका जा रहा है. यह बदलाव इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि कुछ समय पहले तक यही बाजार भाजपा को महज 100 सीटों के आसपास देख रहा था.

भवानीपुर की हाई-प्रोफाइल जंग

बंगाल की सबसे चर्चित भवानीपुर सीट, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला सुवेंदु अधिकारी से है, वहां भी सट्टा बाजार का रुख काफी बदला हुआ है. सट्टा बाजार में इस सीट के 'भाव' में अचानक उछाल देखा गया है. पहले जहां मुख्यमंत्री के 'भाव' 20-25 पैसे थे, वे अब बढ़कर 50 पैसे तक पहुंच गए हैं. सट्टेबाजी की भाषा में भाव का बढ़ना जीत की संभावना कम होने का संकेत माना जाता है.

अन्य राज्यों में क्या है सट्टा बाजार का मिजाज?

फलोदी सट्टा बाजार केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि अन्य चुनावी राज्यों पर भी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है. असम में भाजपा और उसके सहयोगियों की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है. सट्टा बाजार उन्हें 98 से 100 सीटों के पास देख रहा है, जबकि कांग्रेस को केवल 24 से 26 सीटों पर सिमटता दिखाया गया है.

तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है, लेकिन INDIA ब्लॉक को 140 सीटों के साथ बढ़त और NDA को करीब 100 सीटों पर आंका जा रहा है. केरल में सट्टा बाजार UDF की मजबूती के संकेत दे रहा है, जहां उन्हें 80 सीटें और LDF को 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है.

क्या अभी और बदलेंगे आंकड़े?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वाधिक मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, लेकिन बंगाल की जमीन पर असल तस्वीर 4 मई को ही साफ होगी. सट्टा बाजार के ये ट्रेंड मतगणना की तारीख तक कई बार ऊपर-नीचे हो सकते हैं. फलोदी बाजार के सटोरियों का मानना है कि जैसे-जैसे मतगणना का समय करीब आएगा, इन आंकड़ों में और भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी पूरी तरह से सट्टा बाजार के अनुमानों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इस जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. इसे किसी भी तरह से आधिकारिक आंकड़ा या चुनावी भविष्यवाणी न माना जाए.)