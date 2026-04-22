West Bengal Election 2026 Date: बंगाल में कल कितने बजे शुरू होगा मतदान? पहले फेज में कितनी सीटों पर वोटिंग- जानिए सबकुछ

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को पहले चरण के लिए मतदान होगा. जिसमें 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.

पश्चिम बंगाल में कल यानी गुरुवार (23 अप्रैल 2026) को पहले चरण (Phase 1) का मतदान होगा. निर्वाचन आयोग ने इस बार सुरक्षा और प्रबंधन को देखते हुए चुनाव को सिर्फ दो चरणों में समेट दिया है.

कितने बजे शुरू होगी वोटिंग?

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण के लिए मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक तय किया गया है. हालांकि, जो मतदाता शाम 6 बजे तक लाइन में लग जाएंगे, उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा. सरकार ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है ताकि लोग बिना किसी बाधा के मतदान कर सकें.

पहले चरण में कितनी सीटों पर है मतदान?

कल पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर मतदान होगा. यह चुनाव का सबसे बड़ा चरण है क्योंकि इसमें आधी से ज्यादा सीटों का फैसला जनता के हाथ में होगा. पहले चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार मैदान में है. वहीं लगभग 44,376 बूथों पर वोटिंग होगी.

किन जिलों में पड़ेंगे वोट?

पहले चरण के मतदान में मुख्य रूप से उत्तर बंगाल और कुछ अन्य जिलों को शामिल किया गया है. इनमें कूचबिहार, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिले शामिल हैं. साथ ही नदिया, मुर्शिदाबाद और हुगली के कुछ हिस्सों में भी कल ही वोट डाले जाएंगे.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान कर सकेंगे. इन मतदाताओं में लगभग 1.84 करोड़ पुरुष, 1.75 करोड़ महिला और 465 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं

सुरक्षा के क्या हैं इंतजाम?

बंगाल चुनाव के इतिहास को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी. केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई है. साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम और फ्लाइंग स्क्वॉड को अलर्ट पर रखा गया है. 5,400 से ज्यादा बूथों की कमान पूरी तरह से महिला कर्मियों के हाथ में होगी.

वोट डालने जाते समय क्या रखें साथ?

वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना अनिवार्य है. अपने साथ अपना वोटर आईडी कार्ड जरूर ले जाएं. अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो इन वैकल्पिक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो वाली बैंक पासबुक.

सिर्फ दो चरणों में चुनाव

साल 2021 में बंगाल चुनाव 8 चरणों में हुए थे, लेकिन 2026 में चुनाव आयोग ने इसे बदलकर केवल 2 फेज में करने का फैसला लिया है. कल (23 अप्रैल) पहले चरण के बाद, दूसरे और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा. चुनाव के नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे.