IND vs AUS: विराट कोहली-रोहित शर्मा को मैदान पर कब देख पाएंगे फैंस? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
संत प्रेमानंद की पदयात्रा पर अनिश्चित काल के लिए लगा विराम, श्री राधा केलिकुंज आश्रम ने बताई वजह
Apple iPhone 17 Pro से भी सस्ते में मिल जाएंगी ये धाकड़ बाइक्स, 350cc की रेंज में हैं बेस्ट
Rohit Sharma के बाद अब सूर्यकुमार यादव की बारी? छिनेगी टी20 की कप्तानी, चीफ सेलेक्टर का बड़ा खुलासा
गरीबी ने छीनी नींद तो कोविड ने छीन लिया परिवार, संघर्षों की आग में तपकर यूं सरकारी शिक्षक बना यह शख्स
Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में भारी बारिश से मची तबाही, पुल हादसे में 17 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी
ODI में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें किस खिलाड़ी की थी सबसे खराब किस्मत
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले इन 5 भारतीय मूल के अमेरिकियों से मिलिए, जानें पढ़ाई से लेकर काम तक का सफर
Bihar Election 2025: कब तक होंगे बिहार में चुनाव, CEC ज्ञानेश कुमार ने सब कुछ कर दिया साफ, कहीं ये बड़ी बातें
Bigg Boss 19 में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट! इस फेमस क्रिकेटर की बहन लेगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, पलट देगी पूरा गेम
भारत
Darjeeling Landslide: दार्जिलिंग में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है. पुल गिरने और भूस्खलन की वजह से करीब 17 लोगों की मौत हो चुकी हैं, अधिकारीयों का कहना है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है.
Darjeeling Landslide: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लगातार हो रही बारिश ने भारी तबाही मचा दी है. भारी बारिश के कारण शनिवार (4 अक्टूबर, 2025) को बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आईं हैं, खबरों के मुताबिक अभी तक इस आपदा में 17 लोगों की जान जा चकुी है. वहीं कई लोग अभी भी मलवे के नीदे दबे हुए हैं. कई जगहों पर पुल गिरने की भी घटनाएं सामने आ रही है. कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं, हालांकि बचाव कार्य में कई टीमें जुटी हुई हैं लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है.
दुर्मग गांवों से टूटा संपर्क
दार्जिलिंग में भूस्खलन ने कई घरों को मलबे में बदल दिया है, प्रमुख सड़कों को नुकसान पहुंचाया है. वहीं, अधिकारियों ने यह भी बताया है कि कई दुर्गम गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने इस स्थिति को चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 17 लोगों की मौत हुई है. वहीं, AFP की रिपोर्ट की मुताबिक, 20 लोगों की मौत हो चुकी है.
VIDEO | West Bengal: Bridge collapses in Darjeeling's Mirik after heavy rainfall triggers landslides.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/WPXWszaChW— Press Trust of India (@PTI_News) October 5, 2025
राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख
दर्जिलिंग हादसे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दुख जताया है. राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है. मैं शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. मैं राहत एवं बचाव कार्यों की सफलता की प्रार्थना करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.’’ पीएम मोदी ने कहा- ‘‘दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में लोगों की मौत होने से बहुत दुःख हुआ है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग तथा आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है. हम प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’’
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से