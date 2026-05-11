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बंगाल में नई सरकार का बड़ा एक्शन! पहली बैठक में CM शुभेंदु ने लिए 10 बड़े फैसले

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की बागडोर संभालते ही कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : May 11, 2026, 01:57 PM IST

बंगाल में नई सरकार का बड़ा एक्शन! पहली बैठक में CM शुभेंदु ने लिए 10 बड़े फैसले

Image Source- PTI

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पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. सोमवार (11 मई 2026) को राज्य सचिवालय में नई कैबिनेट की पहली ऐतिहासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब बंगाल की कार्यप्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन आने वाला है.

बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार डबल इंजन मॉडल पर आधारित होगी, ठीक उसी रूपरेखा पर जैसा एनडीए शासित अन्य 20 राज्यों में देखने को मिलता है. कैबिनेट की पहली ही बैठक में मुख्यमंत्री ने कई कड़े और नीतिगत फैसले लिए हैं, जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे. 

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला

सबसे महत्वपूर्ण फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है. राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) को बॉर्डर पर लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को महज 45 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है. यह कदम सीमावर्ती सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है.

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है. पूर्ववर्ती सरकार के दौर में इन अधिकारियों को दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग के लिए भेजने पर पाबंदियां थीं, जिसे अब हटा लिया गया है. अब बंगाल के अधिकारी अन्य राज्यों के प्रशासनिक मॉडल्स को समझने के लिए वहां जा सकेंगे. साथ ही, राज्य में भारतीय न्याय संहिता (BNS) को भी पूर्णतः लागू करने का निर्णय लिया गया है. 

bengal cabinet

जनकल्याणकारी योजनाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बंगाल की जनता को केंद्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने इन योजनाओं के विस्तार पर मुहर लगाई है-

  • प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0- रसोई गैस के लाभ को घर-घर पहुंचाना.
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना.
  • विश्वकर्मा योजना- शिल्पकारों और पारंपरिक कारीगरों को आर्थिक संबल देना.

बेरोजगार युवाओं और कर्मचारियों के लिए राहत

युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कैबिनेट ने स्कूल में नौकरी के आवेदकों और अन्य भर्तियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का निर्णय लिया है. यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए संजीवनी साबित होगा जो पिछले वर्षों में नियमित नियुक्तियां न होने के कारण ओवरएज हो गए थे. इसके अलावा, जनगणना से संबंधित जून 2025 के केंद्रीय सर्कुलर को भी तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई है.

जनता के प्रति आभार

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अग्निमित्रा पॉल, खुदीराम टुडू, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक जैसे प्रमुख नेता शामिल रहे. बैठक के समापन पर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल के मतदाताओं का नमन करते हुए कहा, "हम पर भरोसा रखें, हम सही रास्ते पर चलेंगे." उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने वाले वोट कर्मियों, राज्य पुलिस, कोलकाता पुलिस और सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद किया.

 

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